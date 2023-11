QUAL È IL COLMO PER L'ASSOCIAZIONE CHE SI OCCUPA DI PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA? ESSERE PENETRATA DA UN ATTACCO HACKER - IL DATABASE DELLA "FEDERPRIVACY" È STATO "BUCATO" DAL GRUPPO DI PIRATI INFORMATICI "ALPHA TEAM" CHE GLI HA FATTO FARE UNA FIGURA DA PERACOTTARI, LASCIANDO UN MESSAGGIO NELLA HOME PAGE: "È IMPENSABILE CHE CHI PROTEGGE I DATI DEGLI ALTRI NON PROTEGGA I PROPRI" - MOLTI DATI SENSIBILI SONO STATI RUBATI

ATTACCO HACKER AL SITO DI FEDERPRIVACY

«È impensabile che chi protegge i dati degli altri non protegga i propri». Firmato Alpha Team, un collettivo di hacker non ai primi attacchi che il 13 novembre, e per due giorni, ha violato il sito di Federprivacy, associazione italiana dei professionisti che si occupano di privacy e sicurezza informatica, attuando un «defacing», lo «sfregio» (tradotto letteralmente dall'inglese, ndr) hacker che consiste nel sostituire la homepage del sito con un'immagine simbolo e un messaggio del gruppo. Il tutto con una perversa ironia: mostrare che tutti, anche i professionisti del settore, sono vulnerabili.

L’attacco al sito Federprivacy, tornato raggiungibile il 16 novembre, ha permesso ad Alpha Team di fare una copia di due database, un backup completo del server e degli indirizzi email tra la posta ricevuta e inviata, la modifica delle password delle mail e quella di X, Instagram, LinkedIn e Zoom.

La cyber-gang ha scritto: «Dimostriamo che chi si occupa di vendere o promuovere beni o servizi per la sicurezza dei dati non protegge a sua volta i dati che ha in custodia da altri. E questo è grave, perché un’associazione come Federprivacy raccoglie molte decine di migliaia di euro ogni anno dagli iscritti e non può non proteggere i loro dati investendo un po’ di quel denaro nella sicurezza che tanto declamano proponendo i loro servizi?» [...]

