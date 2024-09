26 set 2024 17:03

QUAL È IL COLMO PER LA CINA? ACCUSARE QUALCUNO DI BOICOTTARE UN PRODOTTO SENZA “MOTIVAZIONE” – IL DRAGONE HA MESSO NEL MIRINO CALVIN KLEIN E TOMMY HILFIGER: LE DUE AZIENDE HANNO DECISO DI NON COMPRARE PRODOTTI NELLO XINJIANG DOVE SI SFRUTTA LA MANODOPERA DI GRUPPI ETNICI COME GLI UIGURI - E I CINESI HANNO REAGITO APRENDO UN’INDAGINE E ANNUNCIANDO POSSIBILE RITORSIONI COME AVEVANO FATTO IN PASSATO CON H&M CHE…