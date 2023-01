5 gen 2023 17:50

QUAL È IL COLMO PER UN ESORCISTA? DESIDERARE IL DENARO, LO STERCO DEL DIAVOLO! – DON SANTE BABOLIN, NOTO ESORCISTA DELLA DIOCESI DI PADOVA, È INDAGATO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA DOPO CHE HA TRASFERITO 300MILA EURO DAL CONTO DI UNA SIGNORA 90ENNE, RICOVERATA IN UN OSPIZIO, AL SUO – IL PRETE AVEVA LA DELEGA PER ACCEDERE AI SOLDI DELL’ANZIANA MA…