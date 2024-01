25 gen 2024 13:58

QUAL È IL COLMO PER FRANCESCO TOTTI? ESSERE TRADITO CON UN TIFOSO DELLA LAZIO (PURE UN PO' FASCIO) - CRISTIANO IOVINO, 36ENNE CHE RACCONTA DI AVER AVUTO “UNA FREQUENTAZIONE INTIMA” CON ILARY BLASI MENTRE ERA SPOSATA CON IL PUPONE È FREQUENTATORE DELLA CURVA NORD DELLA LAZIO – SUL BRACCIO HA TATUATO “AUDERE SEMPER” E IL LOGO DELLA “X-MAS” IL CORPO MILITARE INDIPENDENTE DELLA REPUBBLICA FASCISTA DI SALÒ – LA VITA DI IOVINO TRA APERITIVI IN CENTRO, SERATE IN DISCOTECA E ALLENAMENTI IN PALESTRA…