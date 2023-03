25 mar 2023 10:40

QUAL È IL COLMO PER UN LADRO IN FUGA? SCEGLIERE UNA TESLA PER SCAPPARE! – DUE SCIROCCATI AMERICANI, DOPO AVER SVALIGIATO UN NEGOZIO DI ELETTRONICA DI BUFORD, IN GEORGIA, HANNO TENTATO DI DILEGUARSI A BORDO DI UNA TESLA MODEL X CHE, PERÒ, LI HA LASCIATI A PIEDI: COSTRETTI A FERMARSI A UNA STAZIONE DI RICARICA, SONO STATI RAGGIUNTI DALLA POLIZIA – GLI AGENTI HANNO TROVATO A BORDO MARIJUANA, SPAZZOLINI ELETTRICI E…