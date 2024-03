QUAL È IL COLMO PER IL PRESENTATORE DI “LOL”? PRESENTARSI ALL’ANTEPRIMA NAZIONALE CON LA FACCIA DA FUNERALE – FEDEZ CALCA IL RED CARPET CON LA FACCIA STIZZITA DI CHI VORREBBE ESSERE IN UN ALTRO POSTO: DOPO ESSERE STATO COSTRETTO A CAMBIARSI IN CORSA A CAUSA DEL RITARDO DEL TRENO, NON HA CONCESSO SORRISI AI FOTOGRAFI E SEMBRAVA VISIBILMENTE INFASTIDITO - LA GUERRA A COLPI DI DIFFIDE CON LA MOGLIE CHIARA FERRAGNI E...

Estratto dell'articolo di www.oggi.it

Che, soprattutto in questo ultimo periodo, Fedez non ami particolarmente i giornalisti è cosa nota. Ed è con un po’ di stizza che il rapper arriva all’anteprima nazionale della quarta stagione di Lol – Chi ride è fuori, comedy show targato Prime Video. A complicare la serata ci si è messo, dobbiamo dirlo, anche il treno in ritardo: il rapper, come ha mostrato in un video ai suoi follower, si è dovuto cambiare a bordo per riuscire ad arrivare in tempo a Roma.

È l’ultimo a calcare il red carpet del The Space Cinema Moderno ed è, d’altronde, il più atteso della serata. Si concede ai fotografi senza troppi sorrisi e senza fede al dito, ma ritrova il buon umore sul palco insieme ai suoi compagni di avventura. Al punto che Frank Matano può permettersi la battuta: «Fedez sta meglio quando ci sono gli avvocati di mezzo».

Una delle novità di questa stagione è legata proprio a Fedez che, a sorpresa, diventa anche concorrente per una puntata. Nel primo episodio, infatti, Frank Matano, suo co-conduttore, lo chiude con l’inganno nella stanza in cui ci sono i dieci comici in gara. Armato di alcune barzellette («Ho fatto un sacco di battute, ma me le hanno tagliate tutte, per i giornalisti c’era molto materiale», scherza il rapper dal palco), Fedez appare in evidente difficoltà nel rimanere serio. La regola numero 1 di Lol, come sappiamo, è quella di non ridere, e a dargli particolarmente filo da torcere è l’attore Maurizio Lastrico.

