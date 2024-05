QUAL È IL COLMO PER IL "BRASILIANO"? "ESSERE FERMATO DALLA MUNICIPALE. È UN DISONORE" - A PORTO SANTO L'INFLUENCER, AL SECOLO MASSIMILIANO MINNOCCI, E' STATO PORTATO VIA MENTRE SFRECCIAVA UBRIACO A BORDO DI UNA PORSCHE E DENUNCIATO A PIEDE LIBERO - LA SUA INTERVISTA DEL 2017 A "LA ZANZARA": "MIO PADRE MI DICEVA NON TI FAR FERMARE DAI VIGILI, CHE POI TI DÒ IL RESTO..." - IL VIDEO PORNO DI MINNOCCI E LE CRITICHE "C'HAI ER PINOLO"

Ma che cazzo fa il Brasiliano pic.twitter.com/EE4nnc18gu — ANTONIO CONTE (@LasseXIV) May 12, 2024

Estratto dell’articolo di Marco Carta per www.repubblica.it

il brasiliano fermato dalla municipale 3

Sgommate e gimkane a tutta velocità, poi il ritiro della patente. Il week end all’Argentario del Brasiliano è già storia. L’influencer Massimiliano Minnocci è stato fermato domenica mattina dai vigili di Porto Santo Stefano all’altezza della rotatoria del Valle mentre scorrazzava a bordo della sua Porsche.

Sottoposto all’etilometro, il Brasiliano è risultato positivo. Per questo patente ritirata e verbale per la violazione dell’articolo 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza). Il video del fermo, ripreso dall’alto, è subito diventato virale per la rete. Qualcuno ha aggiunto la didascalia: “Brasiliano arrestato”, perché da lontano sembra che l'uomo venga ammanettato. Ma lo stesso protagonista, rilanciando sul suo profilo social le immagini, ha commentato: “È un’illusione”.

il brasiliano fermato dalla municipale 2

L’influencer, infatti, è stato solo denunciato a piede libero. Nessun arresto insomma. Anche se durante la mattinata non sono mancati momenti di tensione. All’uomo era stato intimato un primo alt nei pressi del piazzale dei Rioni. I vigili, preoccupati per la guida allegra dell’influencer romano, che sgommava e accelerava per le vie del centro, lo hanno bloccato una seconda volta alla rotatoria all’ingresso del paese.

La situazione sarebbe degenerata, in quanto il Brasiliano avrebbe messo in discussione i vigili di Porto Santo Stefano. "Mio padre mi ha sempre detto non ti far fermare dalla municipale e non venire a casa che ti dò il resto. È un disonore", aveva raccontato anni fa Il Brasiliano, intervenendo alla trasmissione radiofonica la Zanzara.

il brasiliano fermato dalla municipale 1

E forse questo sarebbe stato il sentimento espresso anche ieri agli agenti, come ha confermato al Tirreno il sindaco Arturo Cerulli: “Proprio perché non riconosceva l’autorità della polizia locale sono stati chiamati i carabinieri”. Una volta tornata la calma, grazie anche all’arrivo dei carabinieri della stazione locale, il Brasiliano è stato portato al comando dei vigili, per poi essere rilasciato a piede libero dopo pochi minuti. Insieme a lui, a bordo della Porsche, c'era una ragazza. [...]

ARTICOLI CORRELATI

il brasiliano fermato dalla municipale 5 michelle comi er brasiliano 18 michelle comi 8 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 1 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 6 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 5 massimiliano minnocci detto er brasiliano 6 il brasiliano fermato dalla municipale 4