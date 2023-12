QUAL È IL PANETTONE PIU' BUONO? LA CLASSIFICA BY "ALTROCONSUMO": COME L'ANNO SCORSO IL MIGLIORE, IN BASE AL RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, È QUELLO DELL’ESSELUNGA “LE GRAZIE” (4,99 EURO) - IL SEGRETO? NONOSTANTE SIA "INDUSTRIALE" GLI INGREDIENTI SONO DI OTTIMA QUALITA' - IL SECONDO POSTO SE LO AGGIUDICA IL PANETTONE CLASSICO DUCA MOSCATI DI...

Estratto da www.leggo.it

PANETTONE ESSELUNGA

Il test 2023 di Altroconsumo ha premiato con il doppio titolo di Migliore del Test e Migliore Acquisto il panettone basso Le Grazie di Esselunga (1kg, prezzo medio al kg 4,99 euro).

La vittoria è derivata dal fatto che per la preparazione vengono utilizzati degli ingredienti di ottima qualità, secondo le valutazioni di esperti come pasticceri e consumatori che lo hanno apprezzato all’assaggio. Il prezzo del panettone in questione si aggira intorno ai 5 euro.

panettonI

Per tale motivo non solo ha superato il test come migliore panettone ma anche come migliore acquisto per l’ottimo rapporto fra qualità e prezzo. Il secondo titolo è stato rilasciato anche al panettone classico Duca Moscati di Eurospin (1 kg, prezzo medio al kg 4,16 euro), premiato dalla giuria di consumatori. [...]

PANETTONE Duca Moscati di Eurospin