QUAL E’ IL MIGLIORE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA? E I NUMEROSI PEGGIORI? LA CLASSIFICA DI "ALTROCONSUMO" - LE 11 ETICHETTE USCITE MALE DAL TEST, CIOÈ CON IL PUNTEGGIO PIÙ BASSO…

Regola confermata dalle prime posizioni della classifica, occupate dal migliore olio extravergine d’oliva che si può comprare nei supermercati. Tutti oli che gli assaggiatori di Altroconsumo definiscono di “qualità ottima”. · 1. Monini Bios 100% Italiano Biologico · Voto 78. Prezzo 8,34 € a bottiglia. · 2. Clemente La Terra dell’Olio 100% Italiano · Voto 75. Prezzo: 9,32 € a bottiglia. · 3. Carapelli Bio · Voto 73. Prezzo: 8,14 € a bottiglia. · 3 a pari merito. Podere del Conte (in vendita da Eurospin) · Voto 73. Prezzo: 4,79 € a bottiglia. · 5. Carapelli il frantoio · Voto 71. Prezzo: 5,41 € a bottiglia. · 5 a pari merito. Desantis 100% italiano · Voto 71. Prezzo: 6,13 € a bottiglia. Nella classifica del migliore olio extravergine d’oliva c’è poi il prodotto consigliato per il rapporto qualità prezzo molto vantaggioso, vale a dire il Desantis Classico. Che è sempre di “qualità ottima”, raggiunge il punteggio di 71 ma costa “solo” 4,43 € a bottiglia. La classifica prosegue così: · 8. Conad verso Natura Bio · 70 – 5,73 €. · 8 a pari merito. De Cecco classico · 70 – 5,70 €. Da questa posizione in poi il livello di qualità passa da “ottima” a “buona” · 10. Carapelli Oro verde · 68 – 8,90 €. · 11. Farchioni il casolare biologico · 67 – 6,90 € · 12. Monini classico · 66 – 5,86 €. · 13. Farchioni estratto a freddo · 65 – 5,17 €. · 14. De Cecco 100% italiano · 64 – 8,46 €. · 15. Zucchi bio estratto a freddo · 62 – 7,37 €. · 15 a pari merito. Coop origine 100% italiano · 62 – 7,25 €. · 17. Olio Carli fruttato · 61 – 9,80 €. · 18. Sagra classico · 60 – 5,79 €. Da questa posizione in poi la qualità passa da “buona” a “media”. · 19. Filippo Berio 100% italiano · 57 – 8,40 €. Dopo il migliore, il peggiore olio extravergine di oliva secondo Altroconsumo

Di seguito trovate le 11 etichette uscite male dal test, cioè con il punteggio più basso. “Bassa” diventa anche la qualità.

Questi oli sono stati assaggiati per una seconda volta dopo il test iniziale, come prevede la legge quando gli assaggiatori riscontrano difetti che impediscono di classificarli come extravergine.

Anche il secondo panel di assaggiatori, riconosciuti dal Consiglio oleicolo internazionale, ha bocciato gli 11 prodotti, non classificando il contenuto come “extra vergine” ma come “vergine”. Dopo il migliore olio extravergine di oliva disponibile tra gli scaffali dei supermercati, ecco dunque le marche che hanno fatto peggio.

· 20. Costa d’oro il biologico non filtrato

· 34 – 6,07 €.

· 21. Pietro Coricelli 100% italiano

· 33 – 9,13 euro a confezione.

· 22. Bertolli Gentile olio

· 33 – 5,41 €.

· 23. Carrefour classico

· 33 – 4,77 €.

· 24. Cirio classico

· 33 – 5,44 €.

· 25. Pietro Coricelli racconti di famiglia

· 31 – 5,24 €.

· 26. Olio Viola – La Colombara

· 31 – 6,77 €.

· 27. Primadonna (Lidl) classico

· 30 – 3,79 €.

· 28. Sasso classico

· 30 – 6,54 €.

· 29. Dante terre antiche

· 29 – 6,31 €.

· 30. Costa d’oro l’extra

· 29 – 5,37 €

