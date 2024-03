QUAL È LA VERITÀ? KATE MIDDLETON AMMETTE DI AVER RITOCCATO LA FOTO CON I FIGLI: “COME MOLTI FOTOGRAFI DILETTANTI, OCCASIONALMENTE SPERIMENTO CON IL FOTORITOCCO. VOLEVO ESPRIMERE LE MIE SCUSE PER L'EVENTUALE CONFUSIONE” – UNA SPIEGAZIONE SCARNA E POCO ESAUSTIVA CHE NON ARRESTERÀ LA PRESSIONE SUI REALI: DOPO CHE ALCUNE AGENZIE DI STAMPA HANNO RITIRATO L’IMMAGINE, L’OPINIONE PUBBLICA E I MEDIA PIÙ ISTITUZIONALI CHIEDONO SPIEGAZIONI PIÙ ESAUSTIVE – PERCHÉ LA FOTO È STATA RITOCCATA? E NESSUNO A PALAZZO SI È ACCORTO DELLA MANIPOLAZIONE FATTA MALE?

DAGONEWS

kate middleton con i figli dopo l'intervento

La principessa del Galles ha ammesso di aver modificato la foto della festa della mamma e si è scusata "per la confusione causata”.

Kensington Palace, sottoposto a pensanti pressioni per sapere la verità, è dovuto intervenire dopo che diverse agenzie di stampa hanno ritirato l’immagine sostenendo che fosse stata ritoccata. E alla fine i principi sono stati costretti ad ammettere l’errore, non rivelando però il motivo che li ha spinti a ritoccare l’immagine.

tutti i dettagli della foto taroccata di kate middleton 12

«Come molti fotografi dilettanti, occasionalmente sperimento con il fotoritocco – si legge in una dichiarazione di Kate - Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato, abbiano trascorso una felice festa della mamma. C».

Nelle scorse ore era cresciuta la pressione su Palazzo per avere spiegazioni sulla foto ritoccata secondo il giudizio unanime della maggiori agenzie fotogiornalistiche mondiali.

tutti i dettagli della foto taroccata di kate middleton 8

L'immagine, la prima ufficiale dopo mesi di assenza, è stata ritirata in quanto sospetta di "manipolazione" ieri sera dall'agenzia americana Ap, seguita dalla britannico-canadese Reuters. E nelle ore successive pure dalla francese Afp, nonché dal colosso Usa delle foto Getty.

Una debacle per la macchina di pr dei principi di Galles: l’operazione per rassicurare sulle condizioni della 42enne Kate, ancora convalescente dopo il misterioso intervento all’addome, si è trasformata in un boomerang. Anche dopo la spiegazione di Kate l’imbarazzo appare palpabile e non è detto che la scarna spiegazione della principessa aiuti a placare gli animi. Anche perché resta una domanda. Perché ritoccare la foto? E, soprattutto, nessuno si è accorto che si trattava di un lavoro per dilettanti allo sbaraglio?

tutti i dettagli della foto taroccata di kate middleton 11

Il principe ereditario è intanto atteso oggi al fianco della regina Camilla - che torna in pubblico dopo una settimana di riposo - alle cerimonie del Commonwealth Day. Appuntamento a cui dovranno rappresentare re Carlo, assente come previsto avendo eliminato gli impegni ufficiali esterni per la durata della terapia oncologica cui è sottoposto dopo la recente diagnosi di cancro.

