MARGHERITA AGNELLI

La Procura di Torino sta effettuando una ricognizione anche sui quadri ritrovati nel corso delle acquisizioni dell’inchiesta per presunta frode fiscale che alcuni giorni fa ha portato la Guardia di Finanza in vari luoghi chiave che custodiscono il patrimonio della famiglia Agnelli-Elkann. Molti dipinti […] non erano esposti, ma chiusi a chiave e custoditi in sicurezza. Si tratta di decine di tele, alcune di grande valore, che saranno confrontate con l’inventario della famiglia.

glacons, effet blanc claude monet

Gli inquirenti […] sono concentrati soprattutto su un altro fronte: la ricostruzione dei redditi della dinastia. Ma quello che potrebbero scoprire interessa i colleghi di Milano, che sugli Agnelli hanno aperto un fascicolo sulla presunta sparizione di opere d’arte, anch’essa legata alla guerra ereditaria fra Margherita Agnelli e i figli John, Lapo e Ginevra Elkann.

MARGHERITA AGNELLI E MARELLA CARACCIOLO

A Torino ci sono tre indagati: il contabile Gianluca Ferrero, presidente della Juventus; il notaio svizzero Urs von Grünigen; John Elkann. Per il biennio 2018 e 2019 viene contestata loro la mancata dichiarazione di 8 milioni di euro, il vitalizio da 500 mila euro al mese che Margherita […] versava alla madre Marella Caracciolo.

[…] Come entrano i quadri in questa storia? Nella sua denuncia Margherita Agnelli accenna alla sparizione di 13 dipinti, di cui a suo dire si sarebbe persa traccia dopo la morte della madre. Da Villa Frescot mancherebbe un Claude Monet, conservato nella sala da pranzo. Dall’attico davanti al Quirinale, che fu la dimora romana di Gianni Agnelli, vengono segnalate altre 12 tele mancanti, di autori del calibro di Balthus, Balla, Gérome, De Chirico e sei pannelli di Robert Indiana. È evidente che se i pm torinesi trovassero qualcosa che interessa i colleghi milanesi, per ora solo un’ipotesi di scuola, tra le due indagini potrebbe esserci un travaso.

GINEVRA JOHN E LAPO ELKANN

Nella saga del patrimonio conteso ha un ruolo anche un investigatore privato, Andrea Galli, un ex 007 a cui Margherita affida la caccia al tesoro. Galli è convinto che le opere da Roma siano transitate da Torino, per poi finire nel porto franco di Chiasso. Quando però la Procura di Milano va a cercarle, dopo aver chiesto una rogatoria alla Svizzera, non le trova.

Nel gennaio scorso il giudice per le indagini preliminari Tiziana Bellani ha disposto nuove indagini, sottolineando però come sia impossibile andare dietro a tutte le tracce proposte da Galli, come quella che attribuisce un ruolo alla fiduciaria Fidersel Spa, dietro cui si celerebbe John Elkann: alla richiesta di chiarimenti Galli si è infatti trincerato dietro al segreto professionale […].

the stairway of farewells giacomo balla

Il tema delle fiduciarie riporta ancora il baricentro su Torino. Con il blitz a sorpresa della settimana scorsa, il nucleo di polizia economico e finanziaria guidato dal colonnello Alessandro Langella è entrato nel sancta sanctorum della famiglia Agnelli-elkann, acquisendo una vasta mole di documenti da varie fiduciarie: Simon; Sogefi; P Fiduciaria. Simon era la storica cassaforte un tempo usata da Gianni Agnelli per gestire il suo impero.

Dopo la sua morte la gestione di Simon passa dallo studio Grande Stevens alla famiglia Giubergia, gruppo Ersel, e incorpora nel tempo altre fiduciarie, Nomen e Fidersel. La ricostruzione dei passaggi societari ed ereditari […] è uno dei passaggi più delicati in corso a Torino, fondamentale per fare chiarezza su redditi e patrimoni. […]

