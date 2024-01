11 gen 2024 18:12

QUALCOSA NON QUADRO – MARGHERITA BUZIO È LA PROPRIETARIA DEL CASTELLO DI BURIASCO, DA CUI NEL 2013 FU RUBATO IL QUADRO “LA CATTURA DI SAN PIETRO”, DI RUTILIO MANETTI, AL CENTRO DELLE INDAGINI PER RICICLAGGIO SU VITTORIO SGARBI. QUANDO L’OPERA SPARÌ, LA DONNA PARLÒ DI UNA COPIA, STIMANDONE IL VALORE IN 15MILA EURO. NELLA VECCHIA DENUNCIA PARLAVA DEGLI INCONTRI AVUTI AL MANIERO CON POSSIBILI GESTORI: TRA QUESTI ANCHE PAOLO BOCEDI, COLLABORATORE E AMICO DI SGARBI, CHE LE AVEVA CHIESTO SE…