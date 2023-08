29 ago 2023 20:00

QUALCOSA NON TORNA - LA NOTIZIA DA LIBRO CUORE DI OGGI: UN COMMESSA DI UNA PANETTERIA DI TAGGIA, IN LIGURIA, TROVA UNO ZAINO CONTENENTE 15 MILA EURO DENTRO IL NEGOZIO E LO RESTITUISCE AI PROPRIETARI - LA COPPIA OLANDESE CHE AVEVA LASCIATO LA BORSA DENTRO IL PANIFICIO AVEVA APPENA RITIRATO LA SOMMA PER PAGARE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA CASA IN ZONA. MA COME HANNO FATTO, SE IL LIMITE AL CONTANTE È 5MILA EURO? E PERCHÉ DOVEVANO PAGARE IN CONTANTI? L'OPERAZIONE ERA FORSE AL NERO?