QUALCOSA NON TORNA – LA 50ENNE ACCUSATA DI AVER AMMAZZATO A FABRIANO IL SUO COMPAGNO, CON UN COLPO DI LAMPADA IN TESTA, NEGA TUTTO: “NON VOLEVO UCCIDERLO, MI SONO DIFESA DA UNA VIOLENZA SESSUALE. NON HO IMPUGNATO NESSUN’ARMA” – L’UOMO È STATO TROVATO IN CASA IN UNA POZZA DI SANGUE – PERCHÉ LA DONNA DOPO IL LITIGIO È USCITA E NON HA CHIAMATO I SOCCORSI? IL SUO COMPAGNO ERA A TERRA IN FIN DI VITA, AVREBBE POTUTO FARE QUALCOSA…