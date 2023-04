QUALCOSA NON TORNA NELLA VERSIONE DI IMMOBILE – IL CALCIATORE DELLA LAZIO, DOPO L’INCIDENTE DI IERI MATTINA, HA SUBITO ACCUSATO IL MACCHINISTA DEL TRAM CON CUI SI È SCONTRATO: “È PASSATO CON IL ROSSO”. MA L’ALTRO NEGA: “SONO PASSATO CON IL VERDE. CI È VENUTO ADDOSSO COME UN MISSILE” – LE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA NON FUNZIONANO E ORA AL VAGLIO C’È IL SISTEMA DI SINCRONIZZAZIONE DEI SEMAFORI. NON SI ESCLUDE CHE IL TRAM ABBIA AVUTO IL VIA LIBERA E IMMOBILE SI SIA RITROVATO SULL’INCROCIO DOPO ESSERE...

ciro immobile incidente con tram a roma 3

1. CIRO IMMOBILE E L'INCIDENTE A ROMA, L'AUTISTA DEL TRAM AI COLLEGHI: «SEMAFORO VERDE, L'AUTO È ARRIVATA A TUTTA VELOCITÀ E SONO SVENUTO»

Mario Landi per www.ilmessaggero.it

«Ricordo di aver passato il semaforo col verde e l'auto che sopraggiungeva a grande velocità».

Questo il racconto ai colleghi dell'autista del tram 19 che […] si è scontrato con l'auto guidata da Ciro Immobile a bordo della quale c'erano anche le due figlie del calciatore.

L'autista ricorda di essersi fermato alla fermata e di aver aiutato una passeggera a vidimare il biglietto. Poi sarebbe ripartito con il verde. «Subito dopo è arrivata una bomba a tutta velocità, sono svenuto e mi sono risvegliato in ospedale».

ciro immobile dopo l incidente con il tram a roma

L’auto di Immobile intorno alle 8:30 di mattina si è scontrata con il tram numero 19 che stava attraversando Ponte Matteotti - che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati - nelle vicinanze dello stadio Olimpico.

Un impatto dal quale l’auto dell’attaccante è uscita distrutta: gli airbag sono scoppiati e i vetri andati in frantumi. Fortemente danneggiata anche la cabina di guida del tram con cui l'auto di Immobile si è scontrata: il mezzo è uscito dai binari e si è inclinato. Al momento dell'incidente il tram era carico di passeggeri: cinque di loro, oltre all'autista, sono stati portati in ospedale.

Ma è giallo sulla dinamica. […] Il calciatore, intercettato sul luogo dell'incidente, ha puntato il dito contro il tram sostenendo che fosse passato con il rosso. Al momento però non c'è alcuna conferma […]. Forse un'errata intepretazione del semaforo perché al contrario, […] a provocare il sinistro potrebbe essere stata l'alta velocità dell'attaccante […]

CIRO IMMOBILE BALLA E CANTA IN MACCHINA

2. CIRO IMMOBILE, LA NOTTE IN OSPEDALE DOPO L'INCIDENTE E IL NODO DELLE DUE VERSIONI SUL SEMAFORO

Estratto dell’articolo di Rinaldo Frignani per www.corriere.it

La ruota anteriore destra del Defender si è quasi staccata dall’asse. La parte anteriore del pesante suv della Land Rover non esiste più: la vettura è finita a una ventina di metri di distanza, su ponte Matteotti, mentre il muso del tram 19 ha addirittura scavalcato uno sparti-traffico: il convoglio pesa 18 tonnellate senza passeggeri, solo il blocco ruote almeno sei.

Bastano questi numeri per avere un’idea di cosa è successo, e di quanto si è rischiato, ieri mattina in piazza delle Cinque Giornate, a Prati, nell’incidente che ha coinvolto il bomber della Lazio Ciro Immobile, 33 anni, in auto con le figlie Michela e Giorgia, di 10 e 8, e nove persone […] che si trovavano sul mezzo pubblico […]. Fra loro anche il macchinista dell’Atac, di 45 anni, dimesso in mattinata dal Policlinico Umberto I con sette giorni di prognosi.

ciro immobile incidente con tram a roma 2

Il macchinista: «Sono passato con il verde»

«Sono passato con il semaforo verde - racconta - all’improvviso quella macchina ci è venuta addosso come un missile. Sono stato sballottato nella cabina, non ho capito più niente e sono svenuto. Ma il mio pensiero fisso è sapere come stanno quelle due bambine, le figlie del calciatore».

[…] Il calciatore: «Il tram è passato con il rosso»

ciro immobile incidente con tram a roma 1

«Il tram è passato con il rosso», sostiene fin dai primi istanti l’idolo dei tifosi laziali, che come il macchinista Atac, per atto dovuto, è stato sottoposto all’alcoltest e al drugtest. Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato i veicoli coinvolti che saranno sottoposti a perizie tecniche.

Le telecamere di vigilanza non sarebbero utili: quelle che ci sono non funzionano. Al vaglio il sistema di sincronizzazione dei semafori, che sulla piazza funzionano a rotazione. Non si esclude che il tram abbia avuto il via libera e che il calciatore si sia ritrovato all’incrocio dopo essere passato con il giallo. Ma è solo un’ipotesi tutta da confermare. Fra i testimoni c’è un automobilista che ha raccontato di aver visto «Immobile passare l’incrocio da lungotevere delle Armi e cercare di evitare il tram, ma non ci è riuscito». […]

