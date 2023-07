12 lug 2023 13:00

QUALCOSA SI MUOVE TRA CHI HA IN MANO DAVVERO I DESTINI DELLA PACE IN UCRAINA: USA E RUSSIA – IL CAPO DEI SERVIZI DI INTELLIGENCE ALL’ESTERO DI MOSCA, SERGEY NARYSHKIN, CONFERMA DI AVER AVUTO UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON IL CAPO DELLA CIA, WILLIAM BURNS, ALLA FINE DI GIUGNO, DOPO IL “GOLPETTO” TENTATO DA PRIGOZHIN: “ERA UN PRETESTO, LA CONVERSAZIONE ERA INCENTRATA SULL’UCRAINA” – L’ASSENZA DI UN IMPEGNO CHIARO PER L’INGRESSO NELLA NATO DI KIEV È UN ASSIST LANCIATO A PUTIN PER CHIUDERE IL CONFLITTO?