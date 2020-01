QUALCUNO FACCIA NOTARE A CECCHI PAONE CHE È POCO INFORMATO SU QUELLO CHE SUCCEDE AD ARCORE – IL CONDUTTORE CORRE IN SOCCORSO DELL’AMICA FRANCESCA PASCALE A “UN GIORNO DA PECORA”: “BERLUSCONI HA UNA NUOVA FIDANZATA? È UN’ENORME BALLA, NON C’È NULLA DI VERO. NON CI SONO NOVITÀ TRA FRANCESCA E IL PRESIDENTE”. E INVECE C’È UNA BELLA NOVITA CHE RISPONDE AL NOME DI MARTA FASCINA…

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

luna berlusconi luna nuova con silvio berlusconi e francesca pascale alessandro cecchi paone e francesca pascale arcigay

Le voci sulla possibile nuova relazione di Silvio Berlusconi? “Una enorme balla, una enorme stupidaggine che mi sembra inverosimile, per me non c'è nulla di vero. Io non ne so nulla, per quanto mi riguarda non ci sono novità tra Francesca ed il Presidente, che stanno insieme da almeno dieci anni”.

MARTA FASCINA

pascale e cecchi paone all arcigay di napoli

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Alessandro Cecchi Paone, giornalista, conduttore e grande amico di Francesca Pascale, attuale compagna del leader di Forza Italia.

FRANCESCA PASCALE SILVIO BERLUSCONI MARTA FASCINA GARIBOLDI PASCALE BERLUSCONI berlusconi pascale al country club di porto rotondo silvio berlusconi e francesca pascale da chi 4 4 francesca pascale e cecchi paone all arcigay di napoli PASCALE E CECCHI PAONE 2 francesca pascale e cecchi paone all arcigay di napoli silvio berlusconi e francesca pascale da chi 5 ARMANDO CESARO PASCALE BERLUSCONI CECCHI PAONE MARTA ANTONIA FASCINA FRANCESCA PASCALE E SILVIO BERLUSCONI AL MATRIMONIO DI CATIA POLIDORI francesca pascale e cecchi paone all arcigay di napoli BERLUSCONI E FRANCESCA PASCALE A MERANO luna berlusconi luna nuova con silvio berlusconi e francesca pascale MARTA FASCINA MARTA FASCINA FRANCESCA PASCALE CON SILVIO BERLUSCONI A MATERA francesca pascale silvio berlusconi silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale FRANCESCA PASCALE CON SILVIO BERLUSCONI A MATERA MARTA FASCINA MARTA FASCINA GIACOMO URTIS RICUCCI