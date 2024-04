QUALCUNO FERMI MARIA TERESA RUTA! LA 63NNE DIVENTA NONNA E ANNUNCIA CHE SI SPOSERÀ IL 23 OTTOBRE IN ITALIA CON ROBERTO ZAPPULLA, IL SUO COMPAGNO DA VENTI ANNI – A “STORIE DI DONNE AL BIVIO” POI CONFESSA: “RIMPIANGO DI NON AVER PROSEGUITO NEL CAMMINO DELLA PROCREAZIONE ASSISTITA QUANDO IO E ROBERTO VOLEVAMO UN FIGLIO. AVEVAMO FATTO DI TUTTO, MA POI CI SIAMO FERMATI PERCHÉ AVEVO TIMORE CHE…”

(ANSA) - Nozze fissate anche in Italia, dopo undici cerimonie in giro per il mondo, per Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla, suo compagno di vita da vent'anni. "Pensiamo di sposarci il 23 ottobre", annuncia la conduttrice ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata in onda sabato 20 aprile alle 14 su Rai 2.

Nella lunga intervista Ruta si dice emozionata per l'arrivo del nipotino Noah, figlio di Guenda Goria e ripercorre l'amore per Zappulla arrivato dopo il divorzio da Amedeo Goria. "Rimpiango di non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio - confessa -. Avevamo fatto tutto, poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire.

E invece anni dopo sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina, perché io ero una splendida mamma".

