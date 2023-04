QUALCUNO FERMI IL PIPPAROLO SERIALE! – L'OLANDESE JONATHAN MEIJER HA DONATO IL SUO SPERMA PER FAR NASCERE OLTRE 550 BAMBINI IN GIRO PER IL MONDO – LA NORMATIVA DEI PAESI BASSI FISSA IL LIMITE MASSIMO DI “DONAZIONI” A 25 MA LUI, FORSE PRESO DALLA FOGA DI SMANACCIARSI L’ARNESE, HA ESAGERATO – ORA UN TRIBUNALE OLANDESE GLI HA IMPOSTO DI FERMARSI: A OGNI NUOVO NATO DAL SUO SEME RISCHIA UNA MULTA DI OLTRE 100 MILA EURO…

Il tribunale dell'Aia ha chiuso il caso del musicista Jonathan Meijer, balzato alle cronache nel 2017 in quanto donatore di sperma “seriale”. Il giovane aveva infatti donato il suo seme in diverse cliniche nei Paesi Bassi e in altri 13 paesi contribuendo così a fare nascere, nell’arco di 15 anni, 550 bambini.

L’uomo da adesso in poi non potrà più continuare con la sua attività perché rischia una multa di 100mila euro per ogni nuovo nato. […]

In base alle regole stabilite in Olanda, un donatore non dovrebbe contribuire a far nascere più di 25 neonati distribuiti in non più di 12 famiglie. […]

Secondo il tribunale distrettuale dell'Aia «il donatore ha deliberatamente disinformato i futuri genitori sul numero di figli che aveva già generato in passato e adesso questi genitori si trovano di fronte al fatto che i loro bambini fanno parte di un'enorme rete famigliare, con centinaia di fratellastri, che non hanno scelto».

