A QUALCUNO PIACE VECCHIO - CHERRY KISS, SENSUALISSIMA MODELLA DI ONLYFANS, RIVELA DI AVER REALIZZATO IL SUO SOGNO FACENDO SESSO CON UN 70ENNE - IL RACCONTO DELL'AMPLESSO: "TUTTO È NATO QUANDO AVEVO 19 ANNI E DOVEVO GIRARE UNA SCENA CON UN UOMO PIÙ GRANDE DI ME, ANCHE SE NON SAPEVO DI PRECISO LA SUA ETÀ. ALL'EPOCA MI ERO UNA RAGAZZINA, E QUELLA È STATA LA MIA PRIMA ESPERIENZA. MI PIACEVANO QUELLI PIÙ GRANDI, MA NON I 70ENNI. POI, PERÒ, MI SONO RESA CONTO CHE AVEVA..."

Estratto da www.leggo.it

cherry kiss 2

Cherry Kiss è una modella Onlyfans e una pornostar serba che, spesso, è ospite a vari podcast in cui racconta e spiega il suo lavoro nel set, cercando di distruggere tutti i tabù che ruotano attorno al mondo del porno. La 30enne star per adulti, recentemente, durante un'intervista, ha spiegato al conduttore quale fosse uno dei suoi sogni e come sia riuscita a realizzarlo: ha sempre avuto un debole per uomini molto più grandi di lei. Ma andiamo con ordine.

Cherry Kiss è intervenuta al podcast Plug Talk in cui ha confessato di nutrire una vera e propria passione per gli uomini molto più grandi che hanno l'età del padre: «Tutto è nato quando avevo 19 anni e dovevo girare una scena con un uomo più vecchio di me, anche se, non sapevo di preciso la sua età.

cherry kiss 14

L'attore con cui ho realizzato la clip aveva 70 anni o qualcosa del genere. All'epoca io ero una ragazzina e quella è stata la mia prima esperienza. Mi piacevano i ragazzi più grandi, ma non i 70enni. Poi, però, mi sono resa conto che non dimostrava gli anni che aveva e, in più, aveva tantissima esperienza. Quindi, ecco perché facendo sesso con uomini dell'età di mio papà, o anche più grandi, ho realizzato il mio sogno». [...]

cherry kiss 17 cherry kiss 4 cherry kiss 12 cherry kiss 13 cherry kiss 19 revenge cherry kiss by dorcel 2 cherry kiss 25 cherry kiss 23 cherry kiss 24 cherry kiss 18 cherry kiss 9 cherry kiss 8 cherry kiss 21 cherry kiss 6 cherry kiss 20 cherry kiss 22 cherry kiss 5 cherry kiss 7 cherry kiss 11 cherry kiss 10 cherry kiss 16