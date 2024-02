QUALCUNO SALVI BIANCA CENSORI – KANYE WEST NE COMBINA UN’ALTRA: FA INDOSSARE UNA TUTA TRASPARENTE ALLA MOGLIE E LA FA SFILARE CON LE MAMMELLONE IN BELLA VISTA TRA MODELLE CHE SEMBRANO DEI CLONI DELLA DONNA – IL FILMATO DI POCHI SECONDI È STATO PUBBLICATO SU INSTAGRAM: POCO PRIMA IL RAPPER AVEVA CANCELLATO TUTTI I POST DEL SUO PROFILO – QUALCHE GIORNO FA KANYE AVEVA SCATENATO IL PUTIFERIO DOPO CHE GLI ERA STATO CHIESTO SE LA DONNA AVESSE LIBERO ARBITRIO: “IO SONO UNA LEGGENDA…” - VIDEO

DAGONEWS

bianca censori 5

Kanye West ha condiviso un video della moglie Bianca Censori, mezza nuda, con le mammellone strette in un body trasparente e circondata da cloni. Il rapper, 46 anni, sta usando l'immagine di sua moglie per pubblicizzare il suo marchio Yeezy. Lei si muove con un paio di stivali bianchi e si porta una mano sul volto per proteggersi dalla luce. Accanto a lei altre donne, praticamente delle sue sosia, si muovono in maniera confusa. Poco prima di postare il video Kanye West ha cancellato tutte le immagini presenti sul suo profilo Instagram.

KANYE WEST SI INFURIA PER LA DOMANDA DI UNA GIORNALISTA SUL «LIBERO

ARBITRIO» DELLA MOGLIE BIANCA CENSORI E LE STRAPPA IL TELEFONINO

Estratto dell'articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it

bianca censori 4

Chiedere a Kanye West se la moglie Bianca Censori goda di «libero arbitrio» non è certo il modo migliore per ingraziarsi il rapper e convincerlo a rispondere. Ne sa qualcosa la videoreporter di Tmz, che, dopo aver posto la spinosa domanda, si è vista strappare il telefonino dalle mani dallo stesso Ye, che si è poi lanciato in una filippica di oltre tre minuti contro «il sistema». […]

bianca censori 3

«Non venire da me con questa str*****a - ha tuonato West, prendendo il telefonino alla donna - . Sono un essere umano. Mi chiedi se mia moglie ha libero arbitrio? Sei pazza? Io sono una leggenda, sono qui per sostenere Charlie Wilson e tu vieni a chiedermi qualche str*****a su mia moglie? Però non venivate a chiedermi un c***o quando non potevo vedere i miei figli. Quello che sto dicendo è: hai delle domande? Avevi delle domande quando non potevo vedere i miei figli e non avevo il diritto di sapere dove andavano a scuola? Hai delle domande su questo o fai parte del sistema? Capisci cosa sto dicendo? Il tuo lavoro è andare da ogni celebrità a chiedere str*****e sulla loro moglie? Dimmi. Mi hai chiesto se mia moglie avesse il libero arbitrio. Era una domanda stupida e irrispettosa da porre a un supereroe adulto. È stato sbagliato o giusto? Rispondi alla domanda, io dovrei rispondere alle tue domande, tu rispondi alle mie».

il profilo di kanye west

Prima di chiudere la questione, il rapper ha poi ripetutamente chiesto alla giornalista il suo nome e quando alla fine lei glielo ha detto («Melanie»), lui le ha offerto un lavoro, al doppio dello stipendio che prende ora da Tmz. «Per quanto ne sappiamo, lei non ha accettato», ha chiosato il portale di gossip nell’articolo a corredo del filmato.

Giorni fa il Daily Mail aveva rivelato che West aveva proibito alla moglie di usare i social media «per proteggerla dai commenti cattivi della gente», anche se una fonte aveva poi precisato al tabloid britannico che la mossa del rapper «è solo un’altra forma di controllo nei confronti di Bianca che lui sta isolando sempre di più. […]».

bianca censori 2 kanye west e bianca censori 35 bianca censori 1 kanye west e bianca censori a firenze 2 bianca censori 2 kanye west e bianca censori a firenze 9 bianca censori a firenze 2 kanye west e bianca censori a firenze 12 kanye west e bianca censori a firenze 11 kanye west bianca censori bianca censori kanye west e bianca censori bianca censori 1