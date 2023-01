QUALCUNO SALVI BRITNEY SPEARS DA SE STESSA – LA POLIZIA DI VENTURA, IN CALIFORNIA, È STATA TEMPESTATA DI CHIAMATE DI FAN CHE PENSAVANO CHE LA SVALVOLATA POPSTAR FOSSE IN PERICOLO – AD ALLARMARE I FOLLOWER È STATO L’ENNESIMO POST SENZA SENSO DOPO L’ANNUNCIO DI VOLER MOLLARE INSTAGRAM PER LA SETTIMA VOLTA IN UN ANNO: A INSOSPETTIRE È STATA LA FOTO DI UNA PORSCHE 911 991. I FAN HANNO LETTO NELLA SEQUENZA DI NUMERI UNA RICHIESTA D’AIUTO. E INVECE…

Estratto dlel'articolo da www.biccy.it

britney spears nuda 2

Martedì sera Britney Spears ha pubblicato uno stranissimo post su Instagram, con la foto di una Porsche 911 991. Poco dopo la principessa del pop ha cancellato il suo account e i fan sono andati nel panico. Alla polizia di Ventura (California) sono arrivate diverse chiamate dei fan di Britney che chiedevano di andare al più presto a controllare che la Spears stesse bene. Gli agenti si sono subito presentati alla villa della cantante e hanno scoperto che Britney in realtà stava benissimo e non era in pericolo.

britney spears instagram3

La Polizia a casa di Britney.

[...]

“Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo di Ventura Co. ha detto a TMZ che erano circa le 23:00 di martedì sera quando hanno iniziato a ricevere chiamate su Britney Spears. I fan dicevano che lei aveva cancellato il profilo Instagram dopo aver chiesto aiuto. Le autorità sono andate a casa sua per cautela».

britney spears BRITNEY SPEARS britney spears nuda 3 britney spears nuda 1 britney spears nuda 4 britney spears 1 britney spears in topless 6 britney spears in topless 3 britney spears in topless 4 britney spears 8 britney spears 9 britney spears 6 britney spears 5 britney spears in topless 1 britney spears 7 britney spears in topless 5 britney spears in topless 2 britney spears in topless 7 britney spears in topless 8 BRITNEY SPEARS

[...]