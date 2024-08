DAGOREPORT - FERRAGOSTO DI FUOCO PER LA DUCETTA: URSULA VON DER LEYEN HA RISPOSTO PICCHE ALLA SUA RICHIESTA DI UN COMMISSARIO CON DELEGHE ECONOMICHE DI PRIMO PIANO. E L’ITALIA È UNA DEI TRE PAESI DELL’UE CHE NON HA COMUNICATO IL NOME DEL COMMISSARIO PRESCELTO - L’EVITA PERON DELLA GARBATELLA PUÒ TERGIVERSARE FINO AL 31 AGOSTO MA GLI EUROBUROCRATI DI BRUXELLES FANNO SPALLUCCE, SONO ORMAI ABITUATI AL MELONISMO SENZA LIMITISMO E NON NASCONDONO LA VOGLIA DI RESA DEI CONTI NEI CONFRONTI DELL’UNICO PAESE TRA I 27 DELLA UE CHE SE NE FREGA DI RATIFICARE IL MES - L’EX “REGINA DELLA DESTRA EUROPEA”, UNA VOLTA CHE AVRÀ IN MANO UN PUGNO DI POLVERE, PER RIPICCA PROBABILMENTE LASCERÀ A ROMA QUEL DEMOCRISTIANONE DI FITTO TANTO CARO A URSULA (VEDI COME È RIUSCITO A CHIUDERE LA QUESTIONE BALNEARI FACENDO INCAZZARE TUTTO IL GOVERNO)