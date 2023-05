6 mag 2023 14:20

QUALCUNO SALVI MEG RYAN DA SE STESSA – L’ATTRICE 61ENNE SI È PRESENTATA A UN EVENTO A NEW YORK, MA ERA QUASI IRRICONOSCIBILE – HA SEMPRE NEGATO DI ESSERSI FATTA METTERE LE MANI IN FACCIA DA UN CHIRURGO PLASTICO, MA CI SONO POCHI DUBBI: IL VISO APPARE LEVIGATO, MA GONFIO DOPO LITRI DI BOTOX. GLI OCCHI SEMBRANO RIMPICCIOLITI, FORSE, PER EFFETTO SI UN LIFTING. E I PIÙ ATTENTI HANNO NOTATO ANCHE…