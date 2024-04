30 apr 2024 10:14

QUALCUNO VUOLE COLPIRE GIAMBRUNO PER “AVVERTIRE” MELONI? - IL PROVOLONE AFFUMICATO DI MEDIASET HA UN PROBLEMONE CON LE AUTO: DOPO LA PORSCHE “ATTENZIONATA” DA DUE LADRI (SCAMBIATI PER UOMINI DELL’AISI, TRA IL 30 NOVEMBRE E IL 1 DICEMBRE), GIAMBRUNO HA SUBÌTO IL FURTO DI UNA FIAT CINQUECENTO, USATA IN PASSATO ANCHE DA GIORGIA MELONI - “IL FOGLIO”: “LA VICINA CONCOMITANZA DI QUESTE DUE STORIE HA MESSO IN ALLARME GIAMBRUNO E A CASCATA, SOPRATTUTTO, ANCHE MELONI. DICONO GLI UOMINI VICINI ALLA PREMIR: ‘E’ UNA STORIA BRUTTISSIMA’…”