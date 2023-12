1. FERRAGNI IN CRISI D’IMMAGINE L’IPOTESI DEL CAPRO ESPIATORIO PER USCIRE DALL’IMPASSE

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

fabio maria damato e chiara ferragni 3

[…] a Fedez gli è venuta l’ispirazione. Eccolo. Eppur si muove! La foto (anche qui di famiglia, come per lei, ma in bianco e nero) si apre ma non rimane ferma. Si anima. Prende vita. Lui è tornato a postare. Ben tre storie. Ma non c’è «notizia», parla del suo podcast Muschio Selvaggio che al momento ci interessa meno di zero.

Perché a noi interessa altro. Vorremo conoscere il loro umore, sapere quello che si dicono, capire cosa faranno, perché in fondo è nei momenti di difficoltà — qui di crisi nerissima — che finalmente ci possiamo sentire uguali a loro perché per il resto viaggiano in una stratosfera di soldi e successo che noi umani possiamo solo invidiare e guardare.

E quindi qual è il modo per uscire da un danno di immagine che ha mandato in pezzi lo specchio in cui riflettersi?

fabio maria damato e chiara ferragni 2

In questi casi la soluzione migliore è trovare l’uomo adatto, un signor Malaussène, come il personaggio inventato da Daniel Pennac che di professione fa il capro espiatorio.

[…] e allora si girano tutti verso Fabio Maria Damato.

Uomo potentissimo in casa Ferragnez a partire dal 2017, lui è general manager di The Blonde Salad (la società nata dall’omonimo blog) e di Chiara Ferragni Collection; lui si è ritagliato anche il ruolo di «consigliere» di fiducia per gli outfit di lei; lui è quello che l’influencer definisce «il suo braccio destro e sinistro».

fabio maria damato e chiara ferragni 1

L’unico modo per uscirne è dare la colpa a qualcun altro. Perché le scuse in grigio con il labbro che si increspava e l’occhio inumidito dalle lacrime sono state un «errore di comunicazione» madornale. Pensava di uscirne. Voilà, ecco a voi un milione di euro e pandori come prima, like a manetta. Invece ci ha pensato Selvaggia Lucarelli a riportarla sulla terra, ricordando che quella del pandoro non è stata l’unica operazione commerciale poco «chiara». C’erano pure le uova di Pasqua.

[…] Potrebbe essere lui la persona giusta, pare — se ne scriveva in tempi non sospetti — che Fedez e Fabio Maria Damato non si siano tanto presi. Chissà. […]

fabio maria damato e chiara ferragni 5

2. CASO FERRAGNI, FEDEZ TORNA SUI SOCIAL: «È STATA UNA STAGIONE DURA»

Estratto da www.corriere.it

«È stata una stagione dura»: Fedez torna sui social, ma senza parlare del «pandorogate» che ha travolto Chiara Ferragni. In realtà il cantante ha rilanciato sul suo profilo Instagram un post di Muschio Selvaggio, il podcast che lo vede tra i protagonisti e che recentemente ha ospitato Pietro Orlandi per un episodio tutto dedicato al giallo della scomparsa di Emanuela Orlandi e ai depistaggi. Nel dare appuntamento su YouTube l’8 gennaio con Muschio Selvaggio «per una puntata devastante», si sottolinea come:

«Nessuno credeva alla sopravvivenza di Muschio Selvaggio, boicottato brutalmente per i primi episodi, aspettativa di vita minima. Eppure grazie alle persone (o arti come nel caso di Ele) che vedete qui, abbiamo lavorato duramente e con l’entusiasmo che avete piano piano accolto, supportando il progetto con tanti consigli, complimenti e critiche costruttive. Direi di skippare i soliti auguri boomeristici e altri pompini a vicenda (non è volgarità è una cit.), grazie davvero a tutti voi». […]

CHIARA FERRAGNI - FEDEZ - PANDOROGATE - MEME BY OSHO

Quell’incipit è sembrato un riferimento indiretto all’anno non facile di Fedez, per le note vicende di salute, e al momento a dir poco complicato per la moglie Chiara Ferragni. […]

sono circolate le voci di un ben servito al bocconiano Fabio Maria Damato, finora inseparabile general manager e braccio destro di Ferragni alla TBS Crew Agency (The Blond Salad), entrambi tra l’altro nel comitato esecutivo di Camera moda fashion trust da settembre 2023. Damato sarebbe nel mirino soprattutto di Fedez che a quanto pare era all’oscuro che la moglie avesse incassato un milione di euro a fronte di una donazione (fatta in realtà da Balocco) di 50mila.

