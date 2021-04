28 apr 2021 17:30

QUALI DOCUMENTI PASSAVANO TRA LE MANI DI WALTER BIOT? SPUNTANO DUE REGISTRI SEGRETI CHE MOSTRANO COME IL CAPITANO DI FREGATA ABBIA AVUTO A DISPOSIZIONE DOSSIER DELICATISSIMI - LUI CONTINUA A NON PARLARE CON I MAGISTRATI, MA SECONDO GLI INQUIRENTI CI SONO IMMAGINI SUFFICIENTI PER SOSTENERE L’ACCUSA DI AVER PASSATO INFORMAZIONI AI RUSSI - LA SUA DIFESA PROVA AD ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI: "QUEI FASCICOLI LI RICEVEVA SOLAMENTE, NON LI LEGGEVA"...