QUALI SONO I CLIENTI PEGGIORI PER UNA ESCORT? – RISPONDE BARBARA COSTA: “PRONTI PER LA CLASSIFICA? AL TERZO POSTO CI SONO QUELLI CHE, PRIMA DELLA SCOPATA, TI FANNO VEDERE LE FOTO DELLA LORO FAMIGLIA E INIZIANO LA LAGNA DI COSA NON VA CON LA LORO COMPAGNA, DI QUANTO È STRONZA E INSCOPABILE, E CHE LORO CI STANNO INSIEME SOLO PER LA PROLE” –“AL SECONDO POSTO VANNO INCASTRATI I CLIENTI CHE PUZZANO, E AL PRIMO I…”

Barbara Costa per Dagospia

escort 13

Quali sono i clienti peggiori per una escort? Li volete sapere? Pronti per la classifica? Tra i meno peggio troviamo gli indecisi, ovvero quelli che prendono appuntamento, arrivano sul posto, e, al dunque… si fanno prendere dai rimorsi.

Se ne vanno pure a avvenuta erezione, completa o parziale, la coscienza gli impone il passo indietro, la rinuncia al coito cornesco e proibito. Poco male, per l’escort, tanto il pagamento è anticipato. E non rimborsabile. Seguono i clienti che hanno pattuito una specifica prestazione, ma poi ne vogliono un’altra, ne vogliono diverse, e la escort si scoccia, primo perché è gran villania aver prenotato una cosa, e poi richiederne un’altra, e ricercata, e sofisticata, secondo perché la escort non si è preparata. Raro che soddisfi feticismi senza previa contrattazione, ancor più raro che faccia roba a tre e con una tizia terza portata "a sorpresa" dal cliente.

escort 23

E poi, un cliente tale, chi crede di fregare? La sc*pata non duale costa di più. Più in alto a insopportabilità sta il cliente che dice che non fa uso di droga, ma che con la escort la porta, la prende, la offre. Dove è detto che una escort ne abbia voglia, o ne sia consumatrice, certi vizi meglio saperli prima, una escort ha ogni diritto di rifiutare un cliente cocainato o fatto di altro.

Per non parlare del cliente drogato a cui si rifiuta la tirata in compagnia, e ti parte con la manfrina “non sai cosa ti perdi…”. Bellimbusti da sbattere alla porta! Però il problema più grande coi clienti che fanno uso di droghe prima di sc*pare, o per sc*pare, è che ti possono diventar intrattabili, e ingestibili. Sotto droghe la reazione non è scontata e non ogni volta positiva, ci sono quelli che partono a sc*pare a martello, opposti a quelli a cui non gli alza nemmeno per divina grazia. E questi possono essere tosti da calmare, e da appagare.

escort 12

Peggio sono i clienti che ti arrivano e non vogliono sc*pare. Può sembrare un controsenso, oddio, lo è, ma quasi meglio un cliente pippato di uno che vuole mettersi a letto per intimità e coccole. Per gran parte delle escort è più sfiancante di una orgia. Lui è e rimane un estraneo, e la escort non è una psicanalista, men che mai amica sua.

escort (4)

Salgono nella classifica dei peggiori i clienti che ti arrivano, ti pagano, ti sc*pano, in innominate p*rcaggini, e al momento dei saluti ti attaccano la p*ppa “ma perché fai questa vita”, “sei una bella ragazza, potresti farti una famiglia, dei figli, avere un lavoro normale”, il quale il più consigliato è, 9 volte su 10, quello di agente immobiliare! Ma perché? Non ci pensano 'sti habitué che, a parte l’abissale divario di guadagno, se una escort volesse fare altro, e qualsiasi altro, lo farebbe, e di sua sponte???

Siamo al podio. Al terzo posto tra i clienti peggiori per una escort ci sono quelli che, prima della sc*pata, ti fanno vedere le foto della loro famiglia, dei bambini, e ti iniziano la lagna di cosa non va con la loro compagna, di quanto è str*nza e insc*pabile, e che loro ci stanno insieme solo per la prole!

escort 21

Si aspettano compassione da una escort che pure gliela dà (però, che p*lle!) tanto il tempo in accordo lo paghi: vuoi lo sfogo di rogne matrimoniali invece dei preliminari? Ok. Dalla moglie acida e insc*pata ci torni tu, e ci vivi tu. Al secondo posto vanno incastrati i clienti che puzzano, e al primo… i taccagni!

Sono questi i clienti che, dal compenso stabilito, vogliono la riduzione, e specie se sono "venuti" prima! Ma una escort non fa sconti. Mai. Neppure per orgasmo precoce. Mica è colpa sua. Paga bello! E i clienti braccino corto vengono subito depennati. Non sono accettati per un secondo incontro, e la loro cattiva fama corre veloce nelle chat tra escort.

escort 18 escort 25 escort escort 19 escort 9 escort 8 escort 1 escort cinese (2) escort 24 escort 20 escort bbw (6) escort (5) escort 22