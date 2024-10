26 ott 2024 14:36

QUALI SONO I NOMI PREFERITI DAI GENITORI ITALIANI PER I LORO FIGLI? - LEONARDO E SOFIA RESTANO AL PRIMO POSTO, LA SECONDA SCELTA PIÙ COMUNE PER I BIMBI È EDOARDO, SEGUITO DA TOMMASO (FRANCESCO ESCE DAL PODIO) - AI NEO-GENITORI DELLE FEMMINUCCE PIACE MOLTO ANCHE AURORA E GINEVRA, CHE GUADAGNA UNA POSIZIONE (È IL NOME SCELTO DALLA MELONI PER SUA FIGLIA) - IN QUARTA POSIZIONE SALE VITTORIA, COME LA SECONDOGENITA DEGLI EX FERRAGNEZ, CHE SCALZA GIULIA...