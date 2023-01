QUALUNQUE SIA IL TUO GENDER, LA LEGGE TI TROVERÀ: NEGLI STATI UNITI, PER LA PRIMA VOLTA, FINISCE AL PATIBOLO UNA TRANS - AMBER MCLAUGHLIN (ERA UOMO, ORA È DONNA) VERRÀ GIUSTIZIATA CON UN'INIZIEZIONE LETALE - VENNE CONDANNATA A MORTE NEL 2006 PER AVERE STUPRATO E UCCISO UN'EX FIDANZATA TRE ANNI PRIMA, QUANDO ERA MASCHIO...

Da “Libero quotidiano”

AMBER MCLAUGHLIN

Se il governatore del Missouri, Mike Parson, non avrà firmato in extremis il provvedimento di clemenza, Amber McLaughlin diventerà oggi la prima persona apertamente transgender (era uomo, ora è donna) a essere giustiziata negli Stati Uniti. La sua esecuzione dovrebbe essere fatta attraverso un'iniziezione letale.

McLaughlin venne condannato a morte nel 2006 per avere stuprato e ucciso un'ex fidanzata tre anni prima, quando era maschio. La decisione venne presa dal giudice, dopo che la giuria non raggiunse un verdetto unanime. Nel 2016, un tribunale ordinò una revisione della condanna, che venne però confermata nel 2021 da una corte d'appello federale.

AMBER MCLAUGHLIN

La richiesta di clemenza avanzata dal legale di McLaughlin si concentra su diversi aspetti della vita della condannata a morte, come l'infanzia traumatica e i disturbi mentali, temi mai affrontati nel processo. L'unica donna mai condannata a morte in Missouri prima d'ora fu Bonnie B. Heady, giustiziata il 18 dicembre del 1953, per il rapimento e l'uccisione di un bambino di 6 anni. Heady venne giustiziata nella camera a gas, a fianco dell'altro rapitore e assassino del bambino, Carl Austin Hall.

A livello nazionale, negli Stati Uniti nel 2022 sono state giustiziate 18 persone, di cui due in Missouri. Nello Stato è in programma un'altra esecuzione, il 7 febbraio, quella di Leonard Taylor, condannato a morte per l'uccisione della fidanzata e dei tre figli della donna.