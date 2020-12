QUANDO L'EROINA DEL 'BODY POSITIVITY' DECIDE DI PROMUOVERE LA "CULTURA DELLA DIETA" – DOPO AVER COSTRUITO UNA CARRIERA SULL’ACCETTAZIONE DELLA PROPRIA CICCIA, LA POPSTAR LIZZO VIENE MASSACRATA SUI SOCIAL PER AVER CONDIVISO LA SUA DIETA DETOX DI 10 GIORNI – LEI SI DIFENDE MOSTRANDO IL FISICO IN MUTANDE (PER UN MARCHIO DI LINGERIE): “SONO ANCORA GRASSA” (E TE CREDO!) - VIDEO

La sua decisione di fare una dieta detox di 10 giorni ha scatenato i fan. Ma Lizzo, la cantante 32enne che ha costruito la sua carriera sul body positivity, ha voluto tranquillizzare i suoi follower, mostrando il suo corpo in una campagna per un marchio di lingerie.

Lizzo pochi giorni fa era finita nella bufera per aver comunicato ai suoi follower che stava seguendo un percorso detox di 10 giorni. Una notizia che ha scatenato i fan che l’hanno accusata di promuovere la “cultura della dieta” dopo anni da eroina del body positivity. Per gettare acqua sul fuoco e placare le polemiche la cantante di Detroit ha pubblicato un video in cui ha scritto solo “Buongiorno” in cui mostra la sua ciccia e le sue rotondità.

lizzo 5

Pochi giorni fa lei stessa si era difesa sui social dagli attacchi: «Mi sono disintossicata e sono ancora grassa. Amo il mio corpo e sono ancora grassa. Sono bella e sono ancora grassa. Queste cose non si escludono a vicenda. Per le persone che mi seguono, per favore, non morite di fame. Io non sono morta di fame. Mi sono nutrita di verdure, acqua, frutta, proteine e luce solare. Non devi farlo per essere bello o sano. Ma io volevo farlo e ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole con il suo corpo».

