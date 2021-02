QUANDO BALLA L'EREDITÀ, TRABALLA L'UMANITÀ - A PAVIA IL 48ENNE NICOLA ALFANO FINGE UN INCIDENTE PER GIUSTIFICARE LA MORTE DEL PATRIGNO, BRUNO LAZZEROTTI - IN REALTÀ L'HA UCCISO, AFFOGANDOLO IN UN FOSSO, PERCHÉ TEMEVA CHE I 5 MILIONI DI EURO CHE DA TESTAMENTO GLI SPETTAVANO POTESSERO FINIRE ALLA NUOVA COMPAGNA DELL'UOMO...

Monica Serra per "La Stampa"

AUTO NEL CANALE

Ora che anche l'eredità milionaria di papà Brunillo è stata messa al sicuro dai pm, al «figliastro» Nicola Alfano non resta che attendere il processo.

Ma il giallo (quasi perfetto) di Certosa di Pavia per i magistrati è ormai risolto. Un incidente stradale «inscenato» per nascondere l'omicidio di quell'uomo che Alfano, visagista di 48 anni, amava come un padre, e che qualche tempo prima era pronto addirittura ad adottarlo.

IL FINTO INCIDENTE

Dietro al delitto che risale all'11 giugno 2019, per l'accusa ci sarebbe stata la gelosia morbosa nei confronti della nuova compagna di papà Brunillo, il 78enne Bruno Lazzerotti, che Alfano non voleva prendesse il posto dell'amatissima defunta moglie, Rosetta Albanese.

Una donna che Alfano «al limite del patologico, adorava in vita e venerava da morta». Al punto da portare sempre con sé una sua fotografia e da andare a farle visita tutte le domeniche al cimitero di Bruzzano. Sulla sua lapide aveva fatto incidere: «La stella che brilla più bella in Paradiso - Tuo Figlio».

MACCHINA FINITA NEL CANALE

Ma dietro alla «messa in scena dell'incidente» che aveva fatto finire la sua auto in una roggia nel fondo agricolo di cascina Fiamberta e morire annegato papà Brunillo, per i pm c'era anche la paura che l'eredità dell'anziano finisse nelle mani della nuova compagna, che aveva già chiesto in moglie.

Un patrimonio da cinque milioni di euro che per testamento, redatto davanti a un notaio di Trento «per evitare che i parenti milanesi della coppia lo scoprissero», sarebbe spettato tutto ad Alfano.

cascina Fiamberta

Ora però è stato sequestrato dal pm Camilla Repetto che ha anche già chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato in carcere dal settembre scorso. Si tratta di tre lussuosi appartamenti a Milano, tra Porta Romana, via Senato e via Sforza (con tanto di box auto automatizzato), un'altra casa a Finale Ligure, titoli e conti correnti.

Alfano ha sempre respinto le accuse. All'inizio aveva raccontato una storia «poco credibile» su un incidente causato da una vespa che era entrata nella sua Alfa Mito mentre stava facendo manovra. Era così finito con l'auto nella roggia. Qui l'anziano, seduto accanto a lui, aveva provato a uscire cadendo con la testa nell'acqua. Alfano aveva tentato di salvarlo «ma non subito per paura dei serpenti».

Poi era corso in strada a chiedere aiuto, ma non aveva mai chiamato i soccorsi. Tante le contraddizioni per i pm, alla fine svelate anche grazie a una consulenza sul suo iPhone, che incrocia i dati del bluetooth degli auricolari, la app Health (che conta i passi che ha fatto) e la retroilluminazione, che ha permesso alla polizia di riscrivere la storia: in un «raptus omicida» nel corso di una lite, Alfano avrebbe affogato l'anziano nell'acqua della roggia. Alta non più di mezzo metro.