QUANDO BERGOGLIO DISSE “SONO ANCORA VIVO. NONOSTANTE ALCUNI MI VOLESSERO MORTO” SI RIFERIVA AGLI AMBIENTI PIU’ CONSERVATORI DELLA CURIA CHE GODONO PER I SUOI MALANNI E SOFFIANO SUL FUOCO PER DARE L’IMMAGINE DI UN PONTEFICE ACCIACCATO (CON LA MALCELATA SPERANZA DI AFFRETTARE IL CONCLAVE) - “REPUBBLICA”: “LA FRONDA NEI CONFRONTI DI FRANCESCO È ANDATA AVANZANDO CON IL PROCEDERE DELLE SUE RIFORME, UTILIZZANDO LA SALUTE COME CAMPO DI BATTAGLIA. GONFIANDO NOTIZIE PARZIALMENTE VERE, O INVENTANDONE DI SANA PIANTA…”

Estratto dell’articolo di Iacopo Scaramuzzi per “la Repubblica”

PAPA FRANCESCO SULLA SEDIA A ROTELLE

[…] Le cordate, nel corso degli anni, hanno continuato ad agitarsi. Le geometrie sono mutate, vecchi avversari si sono coalizzati, ma la fronda nei confronti di Francesco è andata avanzando con il procedere delle sue riforme, utilizzando la salute come campo di battaglia. Gonfiando notizie parzialmente vere, o inventandone di sana pianta.

Nell’ottobre del 2015 — erano i giorni del combattuto sinodo sulla famiglia che votava su divorziati risposati e coppie di fatto — scrissero che il Papa aveva una «piccola macchia scura nel cervello», un «tumore curabile», e l’allora portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, bollò come «gravemente irresponsabile» la «diffusione di notizie infondate». La battaglia è proseguita con gli anni. E si è ovviamente intensificata con l’invecchiamento di Francesco, oggi 86 anni.

il papa si fa aiutare ad alzarsi

Perché le speculazioni sulla salute del Papa non sono pura astrazione. L’operazione al colon dell’estate 2021, e la brutta reazione all’anestesia, destarono effettivamente apprensione nell’entourage papale. I problemi al ginocchio segnalano un obiettivo declino fisico. E non è un segreto che con l’avanzare dell’età tra i cardinali si ragioni su chi, un giorno, potrebbe essere il successore di Francesco […] Il punto è che a partire dai dati di realtà c’è chi drammatizza gli acciacchi dell’età, alimentando la sensazione di emergenza […]

Jorge Mario Bergoglio lo sa, e non ha mancato di farlo sapere. Quando era ricoverato per l’operazione al colon venne a sapere che alcuni cardinali avevano iniziato a tramare per la successione. «Sono ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto», commentò con i gesuiti slovacchi incontrati poco dopo. «So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il Conclave. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene».

Il gioco si ripropone in questi giorni. Francesco è al Gemelli dopo un malore, sarebbe superficiale non prendere sul serio i problemi emersi, ma le sue effettive condizioni di salute non destano eccessive preoccupazioni. E invece più d’uno soffia sul fuoco. Mettendo in giro, nei Sacri palazzi, voci di un infarto. Facendo balenare il dubbio che la situazione […] sia […] peggiore. […] Ad insufflare questi suggerimenti sono personaggi curiali che preferiscono l’anonimato, ambienti vicini al tradizionalismo integralista, spezzoni di un cattolicesimo conservatore che non ha mai sopportato Francesco […]