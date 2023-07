A QUANDO IL BURQA? - PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA, AL MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE IN AUSTRALIA, E' SCESA IN CAMPO UNA CALCIATRICE CON L'HIJAB: LEI È NOUHAILA BENZINA, 25 ANNI, DIFENSORE DEL MAROCCO. AVEVA IL CAPO COPERTO E LE GAMBE AVVOLTE IN UNA CALZAMAGLIA – LA FIFA, CHE PRIMA VIETAVA "OGNI COPRICAPO", HA CAMBIATO LE REGOLE NEL 2014 DOPO LE PROTESTE DEGLI ATTIVISTI PRO-ISLAM...

Estratto dell'articolo di Gaia Cesare per “il Giornale”

nouhaila benzina 9

Nel 2011 c’erano state le lacrime delle calciatrici iraniane, squalificate e costrette a dire addio alla possibilità di accedere alle Olimpiadi di Londra a causa del velo che indossavano, allora vietato dalle norme della Fifa ma imposto dalla Repubblica islamica alle sue giocatrici.

Ieri, invece, per la prima volta nella storia in un Mondiale di calcio femminile, ad Adelaide, Australia, ha esordito una campionessa con hijab. Si tratta di Nouhaila Benzina, 25 anni, difensore del Marocco, che è scesa in campo con il capo coperto da un velo e le gambe avvolte in una calzamaglia, tutta in bianco, come il colore della divisa del Marocco.

nouhaila benzina 8

Non si è trattato di una sfida, ma del frutto delle norme cambiate nel 2014 proprio dalla Federazione internazionale, che dopo aver imposto il divieto di indossare «ogni copricapo» che non lasciasse libero il collo, «per motivi di salute e sicurezza», e dopo aver considerato il velo un «equipaggiamento pericolo» per il rischio soffocamento, ha infine cambiato rotta nove anni fa, ammettendo in campo l’hijab, a favore del quale si erano battuti attivisti pro-islam, atleti e funzionari governativi e sportivi.

nouhaila benzina 6

«Se Allah ti aiuta, nessuno ti può battere», ha scritto Benzina. La partita contro la Corea del Sud si è conclusa con le favorite di Seul battute 1-0 dal Marocco, prima vittoria in un mondiale per la nazionale nordafricana, che così accede agli ottavi, e 17esima presenza in nazionale per la giovane Benzina, che in patria milita in serie A nella squadra delle forze armate nazionali As Far, Association’s Sports of Forces Armed Royal, vincitrice del campionato in Marocco. […]

nouhaila benzina 7

se la Fifa ha cambiato rotta, ci sono Paesi come la Francia che invece ancora mantengono il divieto. Le Federazioni sportive, inclusa la Federazione calcio francese (Fff), vietano di indossare simboli religiosi dal 2020, un divieto poi assorbito dal voto del Parlamento francese nel gennaio 2022, in nome della democraticità e della laicità dello sport, proseguendo sulla strada che già vieta il velo nelle scuole e negli edifici governativi.

nouhaila benzina 5

Una posizione opposta a chi si è battuto a livello internazionale per aprire alla possibilità di indossare il velo […]

nouhaila benzina 3 nouhaila benzina 2 nouhaila benzina 12 nouhaila benzina 1 nouhaila benzina 10 nouhaila benzina 11 nouhaila benzina 4