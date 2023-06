QUANDO LA CACCIA ALL’ORCO FINISCE MALE – A OSTIA, UN UOMO PICCHIA IL PRESUNTO MOLESTATORE DI SUA FIGLIA, MA QUANDO SI AUTODENUNCIA AI CARABINIERI SCOPRE DI AVER SBAGLIATO PERSONA – LA 12ENNE GLI AVEVA RACCONTATO DI ESSERE STATA PALPEGGIATA NELLE PARTI INTIME IN ASCENSORE DA UN UOMO DAI TRATTI SOMATICI INDIANI – I MILITARI SONO RIUSCITI A IDENTIFICARE IL MOLESTATORE IN POCHE ORE MA IL PADRE DELLA RAGAZZINA...

Estratto dell’articolo di Moira Di Mario per “il Messaggero”

Picchia l'uomo che è convinto abbia molestato la figlia, si autodenuncia ai carabinieri e scopre di aver sbagliato persona. Il molestatore, infatti, era già stato individuato dai militari. È successo ieri mattina a Ostia, quando il padre della ragazzina, appena 12 anni, parte da casa diretto alla stazione di servizio in via delle Zattere per "vendicare" la teenager. […]

Il giorno prima la dodicenne […] racconta di essere stata palpeggiata nelle parti intime da un uomo dai tratti somatici indiani mentre era nell'ascensore del suo condominio. La famiglia si precipita a Roma. Arriva all'ospedale Bambino Gesù dove la dodicenne viene visitata. Quindi con il referto in mano il padre e la nonna della minorenne entrano in caserma e presentano la denuncia ai carabinieri.

In poche ore i militari riescono a identificare il molestatore e trasferiscono gli atti alla Procura di Roma. Il padre della dodicenne, però, non lo sa ancora. […] Poi all'improvviso, come un lampo, è convito di aver capito chi è il molestatore. Lo avrebbe già visto e saprebbe anche dove trovarlo.

[…] Poco prima delle 7 di ieri esce da casa con un bastone di ferro tra le mani diretto verso via delle Zattere. Arriva alla stazione di servizio dove è appena giunta la vittima per iniziare il suo turno di lavoro. Il bangladese non fa nemmeno in tempo a capire cosa sta succedendo che l'uomo lo aggredisce, picchiandolo selvaggiamente con quella spranga.

[…] Sono gli abitanti della zona a chiamare i soccorsi e i carabinieri mentre il padre della ragazza intanto si allontana. I residenti scendono in strada per aiutare quell'uomo e lo trovano in un lago di sangue.

A stento riesce a parlare. Con un grosso sforzo dice solo di non sapere perché è stato picchiato. Il bangladese viene caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Grassi, a pochi chilometri dal pestaggio. L'aggressore sa di non poterla fare franca. […] L'unica soluzione è autodenunciarsi. Entra nella caserma dei carabinieri e racconta ai militari ciò che ha fatto e soprattutto perché.

[…] Quando i militari lo informano di aver già identificato il molestatore, l'uomo rimane di sasso. Per lui è una doccia fredda. Non poteva immaginare che le indagini avessero già avuto una svolta. Il padre della dodicenne è stato denunciato per lesioni.