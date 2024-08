26 ago 2024 09:57

QUANDO I COMUNI FANNO OH, POVIA NON SUONA - A NICHELINO, IN PROVINCIA DI TORINO, E' STATO ANNULLATO UN CONCERTO DEL CANTANTE COMPLOTTARO: IL SINDACO RITIENE INACCETTABILI LE POSIZIONI DEL CANTANTE ("È NO VAX, ANTI-ABORTISTA E OMOFOBO") - PER L'ARTISTA NON E' UNA NOVITA': È IL 40ESIMO SPETTACOLO DELLA SUA CARRIERA CHE VIENE CANCELLATO, L'ANNO SCORSO A SULMONA, IN ABRUZZO, AVEVA ACCUSATO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: "MAFIOSI" - VIDEO