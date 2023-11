21 nov 2023 08:18

QUANDO LA FACCIAMO QUESTA TREGUA? – IERI BIDEN HA RIBADITO CHE UN ACCORDO PER IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI IN MANO AD HAMAS SIA VICINO. OGGI ANCHE IL LEADER POLITICO DEI MILIZIANI, ISMAIL HANIYEH, HA CONFERMATO: “SIAMO VICINO A RAGGIUNGERE UN INTESA”, CHE POTREBBE ESSERE ANNUNCIATA "A ORE" DAL QATAR. E ISRAELE? PER ORA NON DICE NIENTE, SEGNO CHE POTREBBE ESSERE IL SOLITO NULLA DI FATTO...