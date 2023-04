QUANDO LA FANTASIA È PIÙ FEROCE DELLA REALTÀ – PADELLARO SI LANCIA IN UN VELENOSO PARALLELISMO TRA RUPERT MURDOCH E IL SUO ALTER EGO NELLA SERIE “SUCCESSION”: “IL 'VECCHIO BASTARDO' LOGAN ROY MAI SI SAREBBE FATTO SPOLPARE DALLE QUATTRO O CINQUE MOGLI DEL TROPPO VULNERABILE RUPERT. MA, SOPRATTUTTO, COL CAVOLO CHE AVREBBE SGANCIATO UN RISARCIMENTO DI 787,5 MILIONI DI DOLLARI ALLA DOMINION VOTING SYSTEMS E…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Antonio Padellaro per il “Fatto quotidiano”

logan roy rupert murdoch

Non sembri poi così strano che, lunedì scorso, l’improvvisa morte di Logan Roy, boss di Succession (nella terza puntata della quarta serie targata Sky Atlantic) interpretato da uno stratosferico Brian Cox, non abbia suscitato una risonanza analoga a quella che, per dire, nel secolo scorso accompagnava la scomparsa dei protagonisti di un Dallas o di un Dinasty. Primo, perché il pubblico era molto meno scafato […]

[…] oltre la metà dell’affezionato pubblico è portato a considerare che […] il vecchio bastardo pronto a risorgere prima (decima puntata) che la figliolanza fuori di testa mandi l’impero a carte quarantotto.

logan roy rupert murdoch 2

La terza ipotesi è che la produzione non abbia ancora deciso il gran finale contando sulla qualità delle soffiate provenienti dal megaimpero Murdoch. […]

Anche se qualche differenza non sfugge. Il pessimo Logan […] mai si sarebbe fatto spolpare dalle quattro o cinque mogli del troppo vulnerabile Rupert. Ma, soprattutto, col cavolo che avrebbe sganciato un risarcimento di 787,5 milioni di dollari alla Dominion Voting Systems, azienda di macchine elettorali accusata da Fox di avere truccato le elezioni del 2020, e dunque provocato la sconfitta del caro amico Donald.

succession e i murdoch

Dopodiché non concordiamo con chi sostiene che i tre giovani Roy sono dei terribili sociopatici che ti taglierebbero la gola per un dollaro. Mentre siamo colpiti da chi (GQ Spain) osservando la scena della telefonata con cui si annuncia ai sociopatici Kendall, Shiv e Roman la dipartita di papino, ha notato che i “ragazzi” stavano parlando attraverso un iPhone. A quel punto chi scrive osserva: “Be’, questo significa che almeno sono buoni”, perché qualche anno fa, Rian Johnson ha detto che Apple non permette a serie o film di mostrare un “cattivo” che usi uno dei suoi cellulari. Quel che si chiama una visione integrata e multimediale delle propria morte. Sì, Logan batte Rupert tre a zero.

rupert murdoch e i figli 1 succession succession succession 2 succession 1 rupert murdoch succession 3 SUCCESSION 12 succession rupert murdoch succession logan roy rupert murdoch 1