5 set 2023 12:39

DA QUANDO GETTARE AUTOMOBILI NEI LAGHI È CONSIDERATO BUONO PER L’AMBIENTE? – DAVANTI ALLA SEDE DEL MOTOR SHOW DI MONACO, IN GERMANIA, GLI AMBIENTALISTI SVALVOLATI DEI GRUPPI “GREENPEACE”, “LAST GENERATION” E “FRIDAYS FOR FUTURE” HANNO LANCIATO TRE MACCHINE IN UN LAGHETTO PER PROTESTARE CONTRO L'EVENTO, ACCUSATO DI PROMUOVERE LA VENDITA DI VEICOLI INQUINANTI. DITE AI “GRETINI” CHE NON È CERTO COSI’ CHE SI FA DEL BENE AL PIANETA...