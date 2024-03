QUANDO IL GIOCO SI FA DURO, LINKEDIN INIZIA A GIOCARE - IL SOCIAL MEDIA HA ANNUNCIATO CHE LANCERA' UNA SEZIONE DEDICATA AI VIDEOGAME - SI TRATTA DI UN MODO PER AUMENTARE IL TEMPO SPESO DAGLI UTENTI ONLINE E ALLONTANARE LA CONCORRENZA DI ALTRE PIATTAFORME - LINKEDIN NON E' LA PRIMA A BUTTARSI SUI GIOCHI PER ACCHIAPPARE CLIENTI: NEL 2022 IL "NEW YORK TIMES" HA ACQUISITO WORDLE, CHE HA AIUTATO IL QUOTIDIANO A SUPERARE I 10 MILIONI DI ABBONATI…

(ANSA) - LinkedIn, il social di proprietà di Microsoft, è conosciuto per essere una rete utilizzata dai professionisti e da chiunque voglia consolidare le proprie conoscenze lavorative. Ma, come la concorrenza generalista, la necessità è quella di aumentare il tempo speso dagli utenti online. Per questo, stando ad alcune indiscrezioni poi confermate da un portavoce dell'azienda, presto LinkedIn lancerà una sezione dedicata ai videogame.

Nulla di troppo complesso o artificioso ma una serie di passatempi per far staccare gli iscritti e creare sfide personalizzate anche interne alla stessa compagnia per cui si lavora. Come scrive Techcrunch, che ha contattato il social, l'iniziativa è in fase di finalizzazione ma senza una data precisa di lancio. Sul piatto almeno tre giochi, "Queens", "Inference" e "Crossclimb", che permetteranno sia di giocare come utente singolo che quale parte di un team più ampio, eventualmente creato dentro lo stesso posto di lavoro. Uno sviluppatore di app, Nima Owji, ha individuato schermate dei giochi che prevedono punteggi personali e di gruppo, un modo per aumentare il coinvolgimento e invogliare i dipendenti a sfidarsi.

Nel corso degli anni, LinkedIn che dal giugno del 2016 fa parte di Microsoft, ha introdotto diverse funzionalità già famose su altre piattaforme. Tra queste, gli strumenti per i creatori di contenuti, che hanno potuto realizzare filmati più indicati per la rete, puntando anche su articoli lunghi e sondaggi. I giochi veloci sembrano godere di una scia di utilizzo lunga, tanto che nel 2022 il New York Times ha acquisito Wordle, dove bisogna indovinare una parola di cinque lettere in un massimo di sei tentativi, costruendo intorno all'app una sezione dedicata, con puzzle e altri giochi online.

