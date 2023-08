QUANDO IL GOSSIP SI FA DURO I SUSSEX COMINCIANO A GIOCARE – IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE COMPAIONO IN UN VIDEO SORRIDENTI, COMPLICI E VESTITI IN COORDINATO PER SMENTIRE LE VOCI DI CRISI E VANTARSI DI AVER RACCOLTO SOLDI CONTRO IL BULLISMO ONLINE – IL FILMATO È ACCOMPAGNATO DALLE VOCI DEI SOLITI AMICI BEN INFORMATI CHE RIVELANO COME I DUE SIANO PIÙ UNITI CHE MAI: “SONO STATI MESI DIFFICILI, MA…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.vanityfair.it

Mentre il gossip non sogna altro che vederli in crisi per mandare avanti la telenovela che li riguarda, il principe Harry e Meghan Markle vanno oltre e affondano le voci che li vorrebbero a un passo dal divorzio comparendo insieme in un video a sostegno del Responsible Technology Youth Power Fund (RTYPF) che invita i giovani a sostenere i cambiamenti che vorrebbero vedere in ambito tecnologico. Nel video, pubblicato sul sito dell'RTYPF, i duchi di Sussex si congratulano con alcuni dei ragazzi coinvolti; 26 di loro riceveranno un totale di due milioni di dollari per sviluppare tecnologie più inclusive ed eque

Harry e Meghan, che sostengono l'iniziativa tramite la loro Fondazione Archewell, che fa parte del Comitato consultivo di RTYPF, hanno girato il video dalla loro casa di Montecito e sono apparsi più affiatati e complici che mai. […]

«Gli ultimi mesi sono stati difficili», ha confidato una fonte al magazine Us Weekly. Prima lo sfiorato incidente automobilistico dello scorso 16 maggio, il giorno della loro ultima uscita pubblica, poi la fine del contratto multimilionario con Spotify e infine la battuta d'arresto nella causa del principe contro i tabloid; […] «Sono un fronte unico, per quanto li riguarda sono Harry e Meghan contro il mondo», ha aggiunto un secondo insider.

[…] I duchi di Sussex si sentirebbero perennemente sotto attacco, ma sono riusciti a «non rivoltarsi l'uno contro l'altra», e ogni cosa è fatta insieme. Intorno a loro, sempre meno persone, di certo non più quelle di un tempo.

[…] Per il resto, il profilo basso che i Sussex stanno mantenendo ultimamente è una scelta precisa. «Fanno escursioni con i cani, si allenano insieme, stanno in giardino con i figli», ma non hanno certo eliminato la vita sociale, benché in luoghi molto riservati dove per entrare bisogna essere soci. Sul fronte lavorativo, invece, «si stanno riorganizzando».

Meghan vorrebbe riaprire il suo blog, The Tig, chiuso ai tempi del fidanzamento con Harry, lui presto sarà di nuovo in Africa per realizzare un documentario targato Netflix. A settembre saranno entrambi in Germania per la nuova edizione degli Invictus Games e in programma c'è anche un nuovo trasferimento. La coppia sta cercando casa a Malibu e a divorziare non pensa affatto: «Certo, la loro relazione ha delle sfide, ma sono impegnati al 100% a far funzionare il loro matrimonio», ha concluso la fonte che ha parlato con Us Weekly.

