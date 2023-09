6 set 2023 11:36

QUANDO IL “GENDER REVEAL” FINISCE IN TRAGEDIA – VIDEO! DURANTE UNA PACCHIANA FESTA PER RIVELARE IL SESSO DEL NASCITURO, SI SCHIANTA A TERRA L'AEREO CHE AVREBBE DOVUTO RILASCIARE IL FUMO PER FAR CAPIRE SE IL BAMBINO FOSSE MASCHIO O FEMMINA - PER IL PILOTA 32ENNE NON C'È STATO NIENTE DA FARE - INCREDIBILE COME LA COPPIA DI FUTURI GENITORI ABBIA CONTINUATO A FESTEGGIARE COME SE NULLA FOSSE ACCADUTO...