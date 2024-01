QUANDO MENO TE L’ASPETTI, ECCO CHE RISPUNTA IL CALIFFATO – SECONDO GLI STATI UNITI, DIETRO L’ATTACCO A KERMAN, IN IRAN, CI SAREBBE L’ISIS. ALMENO, QUESTO È QUELLO CHE EMERGE DALLE PRIME VALUTAZIONI PRELIMINARI DI INTELLIGENCE L’ATTACCO SAREBBE STATO PERPETRATO DA MEMBRI DELLO STATO ISLAMICO – LA PRIMA ESPLOSIONE È STATA INFATTI CAUSATA DA UN KAMIKAZE, MODALITÀ CHE ESCLUDEREBBE UN COINVOLGIMENTO DI ISRAELE (NON È NEL LORO STILE…

BREAKING: HUGE CROWDS VISITING QASSEM SOLEIMANI’S GRAVE AFTER KERMAN TERRORIST ATTACK pic.twitter.com/RiqiGuCCjc — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 4, 2024

MEDIA IRAN, PRIMA ESPLOSIONE A KERMAN CAUSATA DA KAMIKAZE

KERMAN STRAGE

(ANSA) - La prima delle due esplosioni che hanno provocato la morte di 84 persone ieri a Kerman, in Iran, è stata causata da un attentatore suicida. Lo riporta Irna, citando una fonte informata. Sebbene siano ancora in corso le indagini riguardo alla seconda esplosione, secondo la fonte anche in questo caso si sarebbe trattato di un altro kamikaze. Per ora, nessuno ha rivendicato le esplosioni di ieri a Kerman.

kerman strage

Secondo la ricostruzione, sono state trovate parti del corpo dell'attentatore suicida e in questo momento sono in corso indagini per identificarlo. Inizialmente si era pensato che degli ordigni fossero stati posizionati nell'area e poi fatti saltare in aria tra la folla con un comando a distanza, ha affermato la fonte aggiungendo però che le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano chiaramente un attentatore suicida maschio in azione. La fonte ha affermato che il kamikaze non si è fatto esplodere nelle immediate vicinanze della tomba di Soleimani ma a circa un chilometro di distanza probabilmente per evitare di passare attraverso i cancelli dove era presente la sorveglianza.

esplosioni vicino alla tomba di qassem soleimani a kerman, in iran

NYT, 'PER USA C'È L'ISIS DIETRO ALL'ATTACCO DI KERMAN'

(ANSA) - Gli Stati Uniti ritengono che ci sia l'Isis dietro l'attacco a Kerman, in Iran. Lo riporta il New York Times citando quattro funzionari americani, secondo i quali in base alle valutazioni preliminari di intelligence sarebbe stato l'Isis a perpetrare l'attacco anche se ancora non è possibile giungere a una conclusione definitiva.

ali khamenei