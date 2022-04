DA QUANDO I MORTI POSSONO TESTIMONIARE? INVECE DEL PROCESSO HANNO FATTO UNA SEDUTA SPIRTICA? - UN ALBANESE DI RIMINI E' STATO CONDANNATO ALL'ERGASTOLO GRAZIE ALLE DICHIARAZIONI RESE DA UNA CONOSCENTE DELL'ACCUSATO, CHE PERO' LA DONNA NON AVEVA POTUTO RIPETERE AL PROCESSO D'APPELLO PERCHE' DECEDUTA PER MALATTIA - LA CASSAZIONE HA CONFERMATO LA SENTENZA D'APPELLO DELLA CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA E HA CONFERMATO LA CONDANNA PERCHE'...

Silvia Di Paola per la Verità

Una condanna all'ergastolo è stata confermata grazie alla testimonianza di una persona morta. Lo ha deciso la Cassazione riguardo al ricorso di un albanese, Sadik Dine, riconosciuto colpevole di omicidio.

Dine, che viveva a Rimini, era stato assolto in primo grado ma condannato in corte d'assise d'appello a Bologna. Tale sentenza era stata emessa in base alla rilettura delle dichiarazioni rese da una conoscente dell'accusato: dichiarazioni che però la donna, deceduta per malattia, non aveva potuto ripetere nel processo d'appello.

L'avvocato di Dine aveva richiamato una precedente decisione della Suprema corte, per cui l'impossibilità di risentire la coimputata avrebbe dovuto condurre a confermare l'assoluzione di primo grado.

Ora invece si è stabilito che è possibile confermare la condanna confrontando con altri riscontri le dichiarazioni accusatorie non più ripetibili. (Enrico Chiavegatti) [Corriere Romagna]