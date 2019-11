DA QUANDO NON C’È PIÙ CARMINATI ROMA È UNA BABILONIA - IL CASO LUCA SACCHI È SOLO L’ENNESIMA DIMOSTRAZIONE CHE LE PIAZZE DELLO SPACCIO DELLA CAPITALE SONO DIVENTATE TERRE DI CONQUISTA - NEGLI ANNI LE FAMIGLIE STORICHE, I BOSS DELLA ROMANINA, SAN BASILIO E TOR BELLA SI SONO SPARTITE IL TERRITORIO, MA ORA C’È LA MANOVALANZA CHE VUOLE SFIDARLI. I GRUPPI EMERGENTI AVANZANO E…

Mirko Polisano per “il Messaggero”

luca sacchi festeggiato da anastasiya

Roma è anche la capitale delle droghe. Un mercato in espansione che ora vede affrontarsi vecchi nomi di spicco della mala romana ai giovani emergenti che vogliono provare a farsi spazio tra i signori della droga.

fermo dei due sospettati per l'omicidio di luca sacchi 2

Manovalanza che vuole fare il salto di qualità e mettersi in proprio e ventenni alla ricerca di soldi e potere. L'obiettivo per tutti è sfidare i boss in una lotta senza frontiere. Tor Bella Monaca, San Basilio, la Romanina e il Pigneto. Le principali piazze di spaccio di Roma diventano terra di conquista e le famiglie storiche negli anni si sono spartite il territorio e ora quasi temono per l'avanzata di chi con sfrontatezza è pronto a «prendersi il quartiere». Come forse - e ora su questo si stanno concentrando le indagini - erano pronti a fare persone vicine a Luca Sacchi e la sua fidanzata Anastasiya, prima di incontrare i killer del 24enne ucciso davanti a un pub all'Appio Latino.

paolo pirino

Una trattativa - secondo quanto emerge dall'inchiesta - per acquistare un grosso quantitativo di droga molto probabilmente da prelevare dai nascondigli di Tor Bella Monaca e immettere su un altro mercato, forse quello di Casal Monastero o dell'Appio. E spuntano i clan e i gruppi organizzati che di fare un passo indietro non vogliono sentirne parlare e sono pronti a coalizzarsi, costituendo dei veri cartelli. La piazza di spaccio di Tor Bella Monaca, la più importante della Capitale, da anni è gestita dalla famiglia Cordaro che controlla «tutta la zona sud-est di Roma», come si legge in un'informativa della procura, avendo «rapporti con soggetti appartenenti ai casalesi», oltre che a gruppi calabresi.

i post di paolo pirino su facebook 4

Sono proprio quest'ultimi, insieme ai napoletani, i grandi rifornitori di stupefacenti nelle principali piazze di spaccio. Pronti a fare fuoco, anche d'accordo con i trafficanti di San Basilio, contro chi vuole calpestare loro i piedi e sconfinare. Nella guerra tra vecchi e nuovi, si aprono le nuove piazze di spaccio. «In natura i vuoti non esistono - spiega un investigatore di lungo corso - e quegli spazi sono riempiti da chi vuole tentare la scalata». Un banco di prova per chi a 20 anni già vuole sentirsi boss e padrone della strada.

TERRITORI INCONTAMINATI

CARMINE FASCIANI

C'è spazio per tutti a Roma quando si tratta di fare soldi con la droga. E ovunque, anche i quei territori che sembravano incontaminati, diventati negli ultimi tempi invece i self service di hashish e cocaina. Tra questi, Torrino e Spinaceto, Axa e Infernetto, ma anche in centro: Monti, Parioli e Ponte Milvio. A San Basilio, accanto ai gruppi Primavera e Cataldi, si propongono elementi emergenti come la famiglia Martellacci, operativa nel traffico e nello spaccio di stupefacenti ma anche attiva nel racket delle occupazioni delle case popolari.

l'immagine di copertina di paolo pirino su facebook i clan mafiosi di roma

I gruppi emergenti avanzano sempre di più e sembrano togliere terreno e spazio vitale ai sodalizi criminali radicati sul territorio. L'ipotesi - a quanto trapela da fonti della Direzione investigativa antimafia - è che possano formarsi nuove alleanze tra famiglie storiche, anche di quartieri diversi. Vere joint-venture criminali per imporre il potere.

CARMINE FASCIANI

Soltanto due giorni fa, un pezzo da novanta della mala di Ostia, Terenzio Fasciani fratello del boss don Carmine è stato fermato dagli investigatori in macchina al fianco di un capoclan di Primavalle. Per gli inquirenti pochi dubbi: stavano siglando un nuovo patto per rafforzare una holding criminale indebolite dalla continue operazioni di polizia e provare a contare di nuovo qualcosa, nonostante la minaccia dei giovani che da qualche tempo insidiano e provano a prendersi spazi non loro.

anastasiya kylemnyk. luca sacchi LA FELPA DEI CASAMONICA valerio del grosso CLAN FASCIANI OSTIA FASCIANI OSTIA FASCIANI casamonica casamonica anastasiya kylemnyk fermo dei due sospettati per l'omicidio di luca sacchi anastasiya kylemnyk anastasiya kylemnyk anastasiya kylemnyk