QUANDO NON SAI COME SPIEGARE CHE LAVORO FAI, DÌ CHE TI OCCUPI DI MARKETING – LA STORIA DI ANNIE KNIGHT, LA “MODELLA” 26ENNE CHE GUADAGNA 6MILA EURO AL MESE CON CONTENUTI HARD SU ONLYFANS: QUANDO IL PADRE HA SCOPERTO DELLA “DOPPIA VITA” È RIMASTO SCONVOLTO. AVEVA SEMPRE PENSATO CHE PAGASSE VIAGGI E ABITI EXTRALUSSO GRAZIE AL LAVORO NEL MARKETING. DEL RESTO, TRA BIKINI INGUINALI E PUPPE A PERA, I PROFILI DELLE “PROFESSIONISTE” DEI SOCIAL E QUELLI DELLE “CREATOR” SEXY SONO INDISTINGUIBILI…

Annie Knight è una modella 26enne che posta contenuti sexy sul proprio profilo di Onlyfans. La ragazza, però, che su Instagram si presenta in modo molto semplice, ad esempio con makeup acqua e sapone, non ha mai parlato della sua "doppia vita" a suo papà che ha sempre pensato che vivesse la sua vita al massimo […] grazie al suo lavoro nel settore del marketing. Quindi, quando Simon Knight ha scoperto che la sua "bambina" è una modella per adulti, è rimasto sconvolto.

[…] Annie Knight […] riesce a guadagnare più di 6000 euro al mese. Il papà, Simon, pensava che questi compensi derivassero dall'azienda in cui lavora e, poi, dalle sponsorizzazioni sui social. Quando […] la figlia gli ha rivelato la verità, è rimasto sconvolto […]. La sua sorpresa, comunque, non farà cambiare idea ad Annie che ha rivelato sui social di essere davvero soddisfatta del suo lavoro e di apprezzare molto anche il sesso occasionale che, più volte, le è capitato di provare. L'obiettivo della modella […] sarebbe quello di riuscire ad avere un rapporto con più di sei persone nel giro di 24 ore.

[…] Annie Knight non si vergogna affatto di avere molto seguito su Onlyfans e ha dichiarato sui social che adora soddisfare le richieste dei suoi follower che, a volte, sono un po' "rischiose". Ad esempio, più volte le sarebbe stato chiesto di spogliarsi in luoghi pubblici, come spiagge o bagni e scattarsi qualche foto.

