QUANDO I PADRONI SONO DEI CANI - LA TRISTE STORIA DI UN CAGNOLINO GETTATO NELLA SPAZZATURA DOPO CHE I SUOI PADRONI HANNO DIVORZIATO: A RITROVARLO TRA LA SPAZZATURA È STATO UN UOMO CHE L’HA AFFIDATO ALLE CURE DELL’OIPA - IL CUCCIOLO, CHE FACEVA FATICA A MUOVERSI, SI STAVA LASCIANDO MORIRE: AVEVA FEBBRE ALTA, VALORI DEL SANGUE SBALLATI, ANEMIA ED ERA RICOPERTO DI ZECCHE - MA ADESSO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giogio Bracco per www.lastampa.it

cane abbandonato tra la spazzatura a ragusa 1

Si separano e il cane finisce nella spazzatura. Incredibile la storia denunciata dall’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) di Ragusa. Quando il delegato locale dell’associazione, allertato da un’abitante di Vittoria, arriva sul posto la realtà supera l’immaginazione: in mezzo ai rifiuti spunta un cane, accucciato e che fatica a muoversi. Tutt’intorno solo spazzatura e una ciotola piena d’acqua. Nessuno, sino a quel momento, si era occupato del povero cagnolino abbandonato, tranne un extracomunitario che preso dalla compassione gli aveva dato della carne in una scatoletta.

cane abbandonato tra la spazzatura a ragusa 2

Pietro, così è stato chiamato dai volontari dell’Oipa ragusana, presentava febbre alta, valori del sangue sballati, anemia ed era ricoperto di zecche. Le sue condizioni erano e restano tutt’ora gravi. Stando agli ultimi controlli effettuati, sarebbe anche affetto da leishmaniosi ed ehrlichia. Dopo il ritrovamento, sono scese in campo anche le volontarie dell’associazione Anpana. Tutti si sono dati da fare per cercare almeno uno stallo momentaneo in grado di sostenere e aiutare Pietro durante le cure.

cane abbandonato tra la spazzatura a ragusa 3

Trascorsi pochi giorni salta fuori la più amara delle verità: Pietro, sino a non molto tempo fa, aveva una famiglia che gli voleva bene e lo trattava da re. Sino a quando, a causa di una serie di divergenze tra marito e moglie, in seguito separatisi, è stato letteralmente gettato tra i rifiuti, lì dove - incapace di sopravvivere per come era stato abituato in precedenza - si stava lasciando consumare.

cane abbandonato tra la spazzatura a ragusa 6

[…]Taglia piccola, peso tra i 7 e gli 8 chilogrammi, Pietro è un quattrozampe dolce e tenero, affettuosissimo. Appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, si aprirà la corsa all’adozione. Per informazioni: Riccardo Zingaro - Tel. 338 6221154 - ragusa@oipa.org

cane abbandonato tra la spazzatura a ragusa 4 cane abbandonato tra la spazzatura a ragusa 5