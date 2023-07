4 lug 2023 19:10

QUANDO PARLATE DI LIBERTÀ DI STAMPA, LEGGETE COSA SUCCEDE IN RUSSIA - ELENA MILASHINA, REPORTER DI "NOVAYA GAZETA", E UN AVVOCATO SONO STATI AGGREDITI IN CECENIA DA ALCUNI CON DEI PASSAMONTAGNA – GLI AGGRESSORI HANNO COLPITO LA DONNA ALLA TESTA, LE HANNO ROTTO DIVERSE DITA E LE HANNO LANCIATO DELLA VERNICE TOSSICA IN FACCIA - LA REPORTER, BOLLATA COME “TERRORISTA” DA RAMZAN KADYROV, HA PERSO CONOSCENZA E… - VIDEO