Il fungo Chondrostereum purpureum, che causa nelle piante la “malattia della foglia di argento”, ha contagiato per la prima volta un essere umano. Il primo caso registrato dalla letteratura scientifica è avvenuto in India e il paziente, che ha avuto un ascesso nella trachea, voce rauca e tosse, è guarito dopo un trattamento con antimicotici durato 2 mesi.

I sintomi della malattia

Secondo quanto riportato dalla rivista scientifica specializzata Medical Mycology Case Reports, un paziente di 61 anni della regione orientale dell'India si è presentato in ambulatorio con raucedine di voce, tosse, faringite ricorrente, affaticamento, difficoltà di deglutizione che perduravano negli ultimi 3 mesi. Il paziente, un micologo vegetale di professione, ha lavorato a lungo con materiale in decomposizione e vari funghi nell'ambito delle sue attività di ricerca. Una Tac ha riscontrato un ascesso nella trachea.

Le analisi hanno identificato strutture filamentose provocate dai funghi, le ife fungine, ma solo con il sequenziamento del Dna, grazie all’interessamento di un centro di ricerca sui funghi dell’Oms, è stato possibile risalire alla causa dell’infezione […]

Il fungo chondrostereum purpureum si diffonde attraverso le spore che vengono trasportate dall'aria.

