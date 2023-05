11 mag 2023 17:35

QUANDO LA REALTÀ SUPERA IL FILM – ALFREDO TURITTO, 19ENNE CHE AVEVA RECITATO IN “LA PARANZA DEI BAMBINI”, LA PELLICOLA TRATTA DALL’OMONIMO LIBRO DI ROBERTO SAVIANO, È STATO ARRESTATO A NAPOLI PER SPACCIO – IL GIOVANE ATTORE È STATO NOTATO DAI CARABINIERI MENTRE STAVA VENDENDO UNA DOSE DI CRAC A UN CLIENTE PER STRADA. I MILITARI HANNO TROVATO ALTRA DROGA E SOLDI NELLA TASCA DELLA SUA GIACCA...